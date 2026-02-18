"Напоминает наркоманию". В МИД Украины оценили зависимость Венгрии и Словакии от российской нефти
Действия Венгрии и Словакии "напоминают наркоманию".
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий после решения этих двух стран прекратить поставки дизельного топлива в Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти через трубопровод "Дружба".
Тихий заявляет, что Венгрия и Словакия имеют альтернативные варианты поставки нефти, в частности, через нефтепровод "Адрия", а потому "могут избавиться от зависимости от российской нефти".
"Мы видим попытки оставаться на этой игле как можно дольше, это напоминает наркоманию", - заявил Тихий.
Напомним, что Венгрия и Словакия сегодня объявили о прекращении поставок дизеля Украине, требуя возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
О последствиях этого для украинского рынка мы писали в отдельном материале.
Также сообщалось, что Евросоюз требует от Украины ускорить ремонт трубопровода "Дружба" для возобновления поставок российской нефти. В Еврокомиссии подтвердили, что находятся в постоянном контакте с украинскими властями и добиваются скорейшего восстановления поставок после повреждения трубопровода в конце января.