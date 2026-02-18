Действия Венгрии и Словакии "напоминают наркоманию".

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий после решения этих двух стран прекратить поставки дизельного топлива в Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти через трубопровод "Дружба".

Тихий заявляет, что Венгрия и Словакия имеют альтернативные варианты поставки нефти, в частности, через нефтепровод "Адрия", а потому "могут избавиться от зависимости от российской нефти".

"Мы видим попытки оставаться на этой игле как можно дольше, это напоминает наркоманию", - заявил Тихий.

Напомним, что Венгрия и Словакия сегодня объявили о прекращении поставок дизеля Украине, требуя возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

О последствиях этого для украинского рынка мы писали в отдельном материале.

Также сообщалось, что Евросоюз требует от Украины ускорить ремонт трубопровода "Дружба" для возобновления поставок российской нефти. В Еврокомиссии подтвердили, что находятся в постоянном контакте с украинскими властями и добиваются скорейшего восстановления поставок после повреждения трубопровода в конце января.