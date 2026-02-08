Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал Украину врагом Венгрии.

Об этом политик заявил, выступая на антивоенном митинге в городе Сомбатхей.

По его словам, Украина требует от Брюсселя, чтобы Венгрию отрезали от дешевой нефти и газа, что наносит прямой вред её жизненно важным интересам.

"Тот кто так поступает, не оппонент, но враг. Хотите я назову вам цифры? Если не будет российской нефти и газа, вы - и мы все - будем платить совершенно другие цены", - заявил Орбан.

Он добавил, что без снижения коммунальных платежей расходы на коммунальные услуги для венгерских семей вырастут на 1 миллион форинтов в год (около 2600 евро).

Орбан также заявил, что, поскольку Украина является соседом Венгрии, с ней придётся сотрудничать. При этом он повторил свою позицию против вступления Украины в Европейский союз, отметив, что венгры не должны стремиться ни к военному, ни к экономическому сотрудничеству с Украиной, поскольку это может "втянуть страну в войну".

Кроме того, во время выступления венгерский премьер сообщил, что через две недели отправится в Вашингтон на учредительное заседание Совета мира.

Ранее Орбан обвинил Украину во вмешательстве в венгерские выборы и заявил, что Будапешт будет блокировать выплаты Европейского Союза, направленные стране.

Напомним, в Венгрии 12 апреля будут выбирать членов нового созыва местного парламента - государственного собрания. Во время избирательной кампании одной из центральных стала украинская тема. Так, изображение президента Украины Владимира Зеленского используется для агитации за участие в "Национальной петиции" - опросе на предмет поддержки Киева Европейским союзом.