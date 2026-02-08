СМИ пишут, что Трамп впервые созывает заседание Совета мира
Белый дом планирует провести 19 февраля встречу лидеров Совета мира, учреждённого президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и дипломатов из четырёх стран.
Белый дом хочет использовать встречу для продвижения реализации второй фазы соглашения о прекращении огня в Газе и сбора средств на восстановление региона.
"Это будет первое заседание Совета мира и конференция по сбору средств для восстановления Газы", - сказал американский чиновник.
При этом планы проведения саммита находятся на ранней стадии и еще могут измениться.
Сейчас Совет мира насчитывает 27 членов, а его председателем является президент США. Совет Безопасности ООН уполномочил его контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в Газе и работать над вопросами управления и восстановления.
В пятницу администрация Трампа начала обращаться к десяткам стран, чтобы пригласить их лидеров и обсудить логистику. Они планируют провести встречу в Институте мира, который Трамп недавно переименовал в свою честь.
"Пока ничего не подтверждено, но администрация планирует это и начала проверять, какие лидеры смогут принять участие", - сообщил один источник.
Израильские чиновники заявляют, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен встретиться с Трампом в Белом доме 18 февраля, за день до запланированного собрания.
