Белый дом планирует провести 19 февраля встречу лидеров Совета мира, учреждённого президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и дипломатов из четырёх стран.

Белый дом хочет использовать встречу для продвижения реализации второй фазы соглашения о прекращении огня в Газе и сбора средств на восстановление региона.

"Это будет первое заседание Совета мира и конференция по сбору средств для восстановления Газы", - сказал американский чиновник.

При этом планы проведения саммита находятся на ранней стадии и еще могут измениться.

Сейчас Совет мира насчитывает 27 членов, а его председателем является президент США. Совет Безопасности ООН уполномочил его контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в Газе и работать над вопросами управления и восстановления.

В пятницу администрация Трампа начала обращаться к десяткам стран, чтобы пригласить их лидеров и обсудить логистику. Они планируют провести встречу в Институте мира, который Трамп недавно переименовал в свою честь.

"Пока ничего не подтверждено, но администрация планирует это и начала проверять, какие лидеры смогут принять участие", - сообщил один источник.

Израильские чиновники заявляют, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен встретиться с Трампом в Белом доме 18 февраля, за день до запланированного собрания.

Напомним, В Кремле заявили, что у них с Пекином общая позиция относительно Совета мира.

