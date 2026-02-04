В Кремле заявили, что у них с Пекином общая позиция относительно "Совета мира", учреждённого президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают политические телеграм-каналы.

"Россия и Китай выступают за равноправное взаимовыгодное сотрудничество на основе принципов международного права и Устава ООН", – заявил российский чиновник, не уточнив, означает ли это, что обе страны примут приглашение Трампа или обе откажутся.

Напомним, что Китай и Россия заявили, что "приняли к рассмотрению" приглашение в "Совет мира", но до сих пор своего согласия не дали.

Учитывая, что "Совет мира" Трампа в СМИ часто называют "заменителем Организации Объединённых Наций (ООН)", где РФ и Китай входят в число пяти стран с правом вето (в "Совете мира" право вето будет только у Трампа), заявление Ушакова можно трактовать как совместный отказ Москвы и Пекина от участия в инициативе американского лидера.

Хотя, вероятно, стоит дождаться более конкретных заявлений от обеих стран по этому вопросу.

Ранее мы разбирались как "Совет мира" Трампа может повлиять на войну в Украине.

Война в Украине идёт 1442-й день. Мы следим за последними новостями среды, 4 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, ВСУ отбили половину Купянска в Харьковской области. Юго-восток города перешёл в синюю зону с пометкой "освобождено". В свою очередь противник получил продвижение за Покровском Донецкой области в сторону Гришино, а также по трассе на Славянск.

