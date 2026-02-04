Анализируем итоги 1442-го дня войны в Украине.

Переговоры по Украине

Сегодня прошли новые переговоры Украины, США и России в Абу-Даби. СМИ сообщают, что завтра делегации встретятся вновь.

Украинская и российская делегации почти не изменились, как и со стороны США - вопреки прогнозам госсекретаря Рубио, на встречу прибыли Уиткофф и Кушнер, фото которых опубликовала принимающая сторона.

Пока информации, чем завершился первый день из намеченных двух, нет. Идут лишь короткие сообщения со ссылкой на источники, что "встреча прошла конструктивно".

При этом в Кремле фактически прямо дали понять, что война продолжится до тех пор, пока Украина не согласится на вывод войск из Донецкой области.

"Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам. Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, "СВО" продолжается. Наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом", - заявил спикер Путина Песков.

Отметим, что в Кремле впервые столь недвусмысленно связали удары по украинской энергетике с неслогласием Киева на оставление Донбасса. Комментарий Пескова прозвучал как раз после массированного обстрела Украины в ночь на 3 февраля.

Однако еще более показательным в этом плане был вчерашний комментарий Трампа по поводу обстрела.

Он фактически отверг заявления Зеленского о нарушении Россией договоренностей об энергетическом перемирии. И заявил, что "перемирие продолжалось с воскресенья до воскресенья. И Путин сдержал своё слово".

"Оно закончилось, и Путин нанёс сильный удар. Одна неделя — это уже много, мы радуемся любому перемирию", - заявил Трамп.

Напомним, Зеленский вчера после обстрела фактически целый день апеллировал к Трампу, заявляя, что ждет от него реакции на "нарушение Путиным обещания о недельном перемирии". По версии Зеленского, перемирие это началось в ночь на пятницу прошлой недели и, соответственно, должно было продлиться до ночи пятницы этой недели (то есть, до времени после завершения переговоров в Абу-Даби).

По версии же Кремля перемирие, по договоренностям Путина и Трампа, было объявлено до 1 февраля и уже давно истекло.

Версию Зеленского поддержали "ястребы" в Республиканской партии. Сенатор Грэм, например, потребовал, в связи с обстрелом, передачи Украине "Томагавков". Но это не помогло. По итогу Трамп однозначно поддержал российскую версию и отверг обвинения Зеленского.

Он, как видим, сказал, что с Путиным были договоренности о перемирии с воскресенье по воскресенье (то есть, до 1 февраля) и, как заявил президент США, "Путин свое слово сдержал". Таким образом все вчерашние заявления Зеленского не просто "повисли в воздухе", а были прямо опровергнуты тем, кому они адресовались. То есть - Трампом.

Из этого можно сделать два вывода.

Первый - Зеленский понятия не имеет, о чем именно договариваются между собой Трамп и Путин. Вряд ли бы он столь активно продвигал бы тему перемирия "от пятницы до пятницы", если бы был в курсе, что Кремль и Вашингтон договорились о прекращении ударов только до воскресенья. И это лишь один пример, который стал достоянием общественности. А сколько ещё есть пунктов договоренностей Трампа и Путина, о которых в Киеве ничего неизвестно, можно только догадываться.

Второй - обращает на себя внимание то, что Трамп никак не осудил удары по украинской энергетике. И, таким образом, фактически дал добро и на последующие удары. Это может указывать на то, что он, так же как и Путин, видит в таких атаках инструмент давления на украинские власти с целью принятия условий мирного соглашения, которые Зеленский до сих пор принимать отказывается (в первую очередь - вывод войск из Донбасса, а также снижение планки требований по гарантиям безопасности). И это достаточно значимый сигнал накануне старта переговоров в Абу-Даби, так как может свидетельствовать о том, что давление на Киев, по данным вопросам, идет не только от Путина, но и от Трампа.

Безусловно, позиция президента США, как это уже бывало ранее, ещё может измениться (под влиянием европейцев или же ястребов-республиканцев), но на данный момент она по поводу энергоперемирия высказана вполне определенно - "Путин сдержал слово".

О том, что между РФ и США может существовать консенсус по поводу нынешней переговорной рамки, говорит и статья Bloomberg, в которой говорится, что Вашингтон подвесил на неопределенный срок вопрос новых антироссийских санкций.

Кроме того, и россияне, и украинцы, судя по всему, на этих переговорах стараются быть максимально "конструктивными" - пусть и в очерченных для себя рамках. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на украинские и американские источники, знакомые с ходом переговоров.

"Раньше эти переговоры были как вырывать зубы без наркоза. Раньше мне хотелось кричать, когда приходилось видеть очередной отчёт, в котором говорилось, что обсуждения были "конструктивными". Но теперь я считаю, что они в каком-то смысле конструктивны. Я замечаю, что русские относятся к этим переговорам серьёзнее", - заявил газете республиканский эксперт по внешней политике, консультировавший Киев.

По его словам, это связано в первую очередь с введением в украинскую переговорную команду Давида Арахамии. "Я замечаю, что с тех пор как Давид вмешался есть заметное улучшение с российскими переговорщиками. Думаю, это потому, что они уважают их (представителей украинской делегации - Ред.) — особенно Давида — и потому, что видят в них людей, живущих в реальности и готовых идти на компромисс", — объяснил эксперт.

"Я осторожно оптимистичен, что у нас есть разумный шанс закончить этот конфликт весной", - добавил американский собеседник.

Бывший украинский чиновник также согласился, что настроение изменилось, как и тон России за столом переговоров.

Описывая главу российской делегации, начальника ГРУ Костюкова и его подчиненного Зорина как практичных людей, он отметил, что ни один из них не склонен читать длинные лекции о "коренных причинах" конфликта. "Российские разведчики действуют профессионально, копаясь в практических деталях", - отметил бывший чиновник, с которым офис Зеленского, по данным Politico, до сих пор консультируется.

По его мнению, более высокая готовность России двигаться к мирной сделке объясняется в том числе попыткой затормозить милитаризацию Европы.

"Мирное соглашение, конец войны, может сильно ослабить этот импульс - европейским лидерам будет гораздо сложнее убедить своих избирателей жертвы, необходимые для перехода к более высоким оборонным расходам", — сказал украинский чиновник.

В то же время, в статье ничего не говорится о подвижках в позиции Украины по территориальному вопросу, что является главным спорным вопросом по переговорам. При этом другие западные СМИ отмечают, что украинское общественное мнение склоняется все больше в пользу территориальных уступок.

В таком ключе газета The New York Times комментирует последние опросы, в которых уже 40% украинцев готовы согласится на передачу России всего Донбасса. Издание напоминает, что в мае 2022 года 82% украинцев категорически выступали против сдачи территорий. То есть число сторонников "войны до победного конца" упало более, чем вдвое.

"Опросы показывают растущую готовность к территориальным уступкам среди уставшего от войны населения при условии предоставления Украине надежных гарантий безопасности", - говорится в статье. NYT пишет, что "это представляет собой заметный сдвиг в сознании уставшего от войны украинского населения".

При этом, 52% украинцев по-прежнему выступают против территориальных уступок - поэтому, как считает издание, отказ от Донбасса может расколоть украинское общество и ударить по имиджу Зеленского: из героического лидера, защищавшего государство, он превратится в человека, допустившего российскую оккупацию контролируемой Украиной территории.

Отдельная проблема - западные гарантии безопасности. Судя по риторике западных СМИ, страны НАТО пока не предложили желательный для Киева вариант послевоенного введения войск в Украину, а также прямого вмешательства в случае новой войны с Россией.

Как пишет Politico, Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными. Издание указывает, что "любые гарантии безопасности выглядят весьма ненадежными". Поэтому "план Б" Украины состоит в том, чтобы полагаться на собственные силы.

Глава миссии Украины при НАТО Алёна Гетманчук заявил, что в Киеве произошло "фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чём они должны основываться".

Издание пишет, что без вступления в НАТО Украине приходится полагаться на специальные соглашения с западными партнерами, которые могут не иметь такого же веса, как обязательства перед альянсом. Киев с опаской относится к таким сделкам, поскольку уже обжегся на пустых обещаниях США и Великобритании по Будапештскому меморандуму.

Опасения усиливаются "несостоятельностью обещаний Трампа, обусловленной его резкими изменениями в политике". Поэтому издание пишет, что в Киеве делают ставку на концепцию "стального дикобраза", озвученную главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Концепция включает 800-тысячную украинскую армию, а также свое производство ракет и дронов.

"Ранее основное внимание уделялось обязательствам по защите, предоставляемым партнёрами. Сегодня же существует чёткое понимание того, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и её оборонная промышленность. Это отражает как разочарование в ранее данных Украине обязательствах в области безопасности и скептицизм в отношении перспектив членства в НАТО, так и растущую уверенность в способности Украины противостоять врагу", - заявила Гетманчук.

То есть, судя по риторике статьи, предлагаемые сейчас гарантии - это обещание военной поддержки на усмотрение США и партнеров, без прямого введения войск, против которого сегодня в очередной раз выступила Москва.

Спикер МИД РФ Захарова заявила, что войска "коалиции желающих" в Украине "будут рассматриваться Москвой в качестве законной военной цели", если они будут введены в том числе после войны.

По сути Москва утверждает, что возобновит войну, если после заключения мирного соглашения "коалиция" войдет в Украину. Это означает, что в обсуждаемом сейчас варианте гарантий введение войск скорее всего не предусмотрено (США ранее неоднократно говорили, что сейчас заключение сделки тормозится одним-единственным вопросом - территориальным).

Ситуация на фронте и в энергетике

Армия РФ снова продвинулась в Покровске, а также соседнем Мирнограде.

Также российские войска продвинулись на запад со стороны Северска, сообщает украинский военный паблик Deep State.

Кроме того российские войска продвигаются к западу от Гуляйполя (напомним, о захвате этого города россияне заявляли еще в декабре, но Украина это опровергала).

Минобороны РФ заявило о захвате села Староукраинка в Запорожской области. Это подтверждает военный обозреватель газеты Bild Юлиан Репке.

Он также пишет, что россияне взяли соседнюю деревню Святопетровка. Оба населенных пункта находятся к северу от Зализнычного, за которое, как сообщалось ранее, уже идут бои.

Продолжается ликвидация последствий российских ударов по энергетике.

В Киеве, по словам Зеленского, без отопления остается более тысячи многоэтажек. При этом сегодня левый берег столицы начал возвращаться к графикам отключений, которые были отменены после удара в ночь на 3 февраля.

После этого обстрела оказалась критически повреждена Дарницкая ТЭЦ, которая еще долго не сможет восстановиться, заявил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

Кадры разрушенной ТЭЦ на Дарнице уже появились в СМИ.

Ранее, по данным Игнатьева, была разрушена ТЭЦ-6 на Троещине.

"Отдельным болезненным ударом для Киева стало разрушение ТЭЦ-6 и существенные повреждения Дарницкой теплоэлектроцентрали — одного из ключевых источников электро- и теплоснабжения левобережной части столицы. В результате обстрелов объект получил критические повреждения, которые фактически вывели его из эксплуатации на длительный срок", - говорит Игнатьев.

По его данным, сейчас в системе по всей стране "безумный" дефицит электроэнергии, который нельзя быстро компенсировать импортом или резервами. Также от ТЭЦ зависит отопление. Киеву в феврале он прогнозирует по 4-6 часов света в сутки.

Европа выделила Украине 90 миллиардов

Послы ЕС согласовали выделение Украине 90 млрд евро кредита - того самого, который был одобрен еще в декабре.

Но, как оказалось, до сих пор решение о начале выплат блокировала Франция, требуя разделить расходы по процентам не только на членов ЕС, но и на Британию, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"У французской логики есть свои сторонники. Однако разногласия привели к неоднократным переносам — с пятницы на понедельник. А в понедельник снова прорыва так и не произошло. Дипломаты предполагают, что чиновники, возможно, преуменьшают масштабы тупика, отчаянно пытаясь избежать перспективы прекращения финансирования Украины уже в начале апреля. Между тем, вопрос о кредите на сегодняшней повестке дня встречи послов оставался под вопросом до позднего вечера вчерашнего дня", - говорится в статье.

Кроме того, три других страны ЕС - Венгрия, Чехия и Словакия - подтвердили, что не будут вкладываться этот в кредит.

Параметры его выдачи по итогу опубликованы следующие:

- в следующие два года 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, 30 млрд евро - на общую бюджетную поддержку (при том, что в бюджете Украины на этот год предусмотрено 45 млрд внешней поддержки, в то время как фактически выделят в три раза меньше - 15 млрд).

- проценты по кредиту будут выплачиваться из бюджета ЕС.

- закупки оружия за счет кредита должны осуществляться преимущественно у производителей из Украины и ЕС. В случае экстренной необходимости закупки могут проводиться в других странах.

- Великобритания и некоторые другие страны могут присоединиться к поставкам оружия для Украины за счет кредита ЕС в обмен на финансовый взнос - этот пункт лоббировала Франция.

- в предоставлении кредита участвуют 24 из 27 стран ЕС, Словакия, Венгрия и Чехия отказались.

Соглашение требует одобрения Европарламента.

Напомним, что эти деньги были выделены после того, как провалилась идея репарационного кредита под залог российский активов, хранящихся в Европе. В итоге средства пришлось давать под гарантии бюджета Евросоюза.

Мы уже описывали два главных последствия такого шага. Во-первых, Европе не удалось "зарубить" мирный план Трампа, который предусматривал, судя по утечкам в СМИ, также и разморозку активов. Во-вторых, отказ от фактической конфискации денег РФ предотвратил масштабную эскалацию Европы с Россией.

Новые украинские следы в файлах Эпштейна

Украинские модели и модельные агентства упоминаются в «файлах Эпштейна».

В частности, участница конкурса "Мисс Украина Вселенная - 2010" Алина Бойко из Сум. Бойко (первое фото) фигурирует в переписках с 2006 года (когда ей было еще 15 лет) до 2014. В материалах оставлен номер ее матери как контакт для экстренной связи.

Алина Бойко, комментируя эту информацию, заявила, что является «жертвой насилия» и 15 лет жизни потратила на суды и борьбу. Но говорит, что ее имя, как и других 50 жертв, было обнародовано незаконно.

В переписках упоминаются агентства Linea12 Models, которое в 2010 году возглавляла Мария Манюк, и L-Models, связанные с Ириной Тимофеевой и Станиславом Янкелевским. В обсуждениях говорится об ожидании "показа девушек" представителям.

В сети публикуют сообщение женщины, которая называет себя бывшей моделью и утверждает, что Манюк (второе фото) отправляла девушек к Эпштейну для оказания секс-услуг. В качестве доказательства она опубликовала собственное фото, которое, по ее словам, содержится в файлах Эпштейна, а также скриншоты переписки. Она заявляет, что именно Манюк занималась отбором и направлением моделей из Украины.

В файлах Манюк переписывается с модельным скаутом Жаном Люком Брунелем, которого обвиняли в изнасилованиях и сексуальных притязаниях и покончившего с собой во французской тюрьме в 2022 году.

Манюк уже опровергла обвинения и заявила, что не отправляла Брунеле украинских моделей на остров Эпштейна для сексуальных утех, а это была обычная профессиональная переписка и презентация моделей зарубежным агентствам.