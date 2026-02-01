Следующие трехсторонние переговоры Украины, РФ и США пройдут 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному завершению войны", - пишет Зеленский.

Россия и США пока не подтверждали этой даты.

С чем может быть связан анонсированный Зеленским перенос даты переговоров в Абу-Даби с сегодняшнего дня на 4-5 февраля?

О возможном переносе даты или места встречи Зеленский заявил ещё в пятницу, связав это тогда с обострением на Ближнем востоке между Ираном и США. Однако, сегодня он сказал, что место встречи (Абу-Даби) не меняется. А значит, причина не в предвоенном напряжении в регионе Персидского залива, которое пока не спадает, а наоборот нарастает.

Тогда почему встреча перенесена?

Может быть две версии.

Первая - стороны сейчас прорабатывают некие реальные соглашения по завершению войны, но на их окончательное согласование нужно ещё определенное время и консультации.

Вторая - никаких серьёзных подвижек по переговорам нет, а их перенос был инициативой Зеленского и является лишь тактическим приемом с целью продлить хотя бы на несколько дней энергетическое перемирие.

Напомним, что Москва ранее заявляла, что согласилась на энергоперемирие до даты нового раунда переговоров. До есть, до 1 февраля.

И потому Зеленский за счет переноса даты переговоров, возможно, хочет перенести и срок окончания перемирия.

Впрочем, если верна эта версия, то ещё неизвестно - согласится ли с такой логикой Москва или же будет считать энергоперемирие законченным вне зависимости от даты новых переговоров.

Ранее западные СМИ, ссылаясь на вчерашнее заявление Зеленского о том, что Киев ожидает дополнительной информации от Вашингтона о дальнейших мирных переговорах и рассчитывает на новые встречи на следующей неделе, сделали вывод, что сегодняшние переговоры не состоятся.

Напомним, Зеленский также заявлял, что встреча в Абу-Даби может быть перенесена из-за обострения на Ближнем востоке в отношениях между США и Ираном.

Между тем накануне во Флориде специальный посланник США Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент провели переговоры с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым. Уиткофф охарактеризовал встречу как "продуктивную и конструктивную".

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что перечень нерешенных вопросов по украинскому урегулированию сократился до одного - территориального.

Готова ли Украина поддержать мирное соглашение с передачей Донбасса РФ, мы разбирались в отдельном материале.