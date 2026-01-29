Между Киевом и Москвой "происходит очень много хороших вещей в обсуждении сделки по территориям".

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

По его словам, "соглашение по протоколам безопасности практически готово, соглашение о процветании практически согласовано".

Сегодня он также говорил о "значительном прогрессе" в переговорах о мире в Украине.

Напомним, Россия требует вывода украинских войск со всего Донбасса. Этого же, по данным СМИ, требует от Киева и Трамп.

Если заявления Уиткоффа о "значительном прогрессе" по территориальному вопросу соответствуют действительности, это означает, что президент Украины Владимир Зеленский согласился вывести ВСУ из Донбасса.

Однако официально об этом пока никто не сообщал.

Напомним, на фоне переговоров в Абу-Даби в европейских СМИ поднимается волна критики против посреднических усилий Трампа, который, по информации ряда медиа, требует от Украины согласиться на мирное соглашение с РФ (которое, возможно, будет включать вывод украинских войск из Донбасса) в обмен на американские гарантии безопасности.