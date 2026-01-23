Вчерашний переговорный марафон в виде встреч Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Давосе и американских представителей с Владимиром Путиным в Москве показал, что главный камень преткновения – территориальный вопрос - остается пока нерешенным, что и блокирует весь ход дальнейших переговоров.



Речь идет о требовании России вывести украинские войска из всего Донбасса как условие прекращения огня, которое, по данным СМИ, поддерживает Трамп. Однако его отклоняет Зеленский. И вчера он лично подтвердил, что территориальный вопрос до сих пор не разрешен. О том же сказал и помощник президента РФ Юрий Ушаков после переговоров в Кремле. Он заявил, что без решения вопроса территорий "в духе Анкориджа" мирное урегулирование невозможно.



Правда, как пишут журналисты, территориальные вопросы будут обсуждать на сегодняшней трехсторонней встрече в ОАЭ представители Украины, США и России. Но непонятно, о чём именно могут разговаривать отдельные чиновники, если Зеленский не принял политического решения.

Правда, уже давно ходят слухи о том, что Вашингтон предлагает Киеву уйти из Донецкой области в обмен на "платиновые гарантии безопасности" по образу и подобию 5-й статьи НАТО. Однако на украинские власти это слабо действует, поскольку они вполне обосновано полагают, что Вашингтон не будет брать на себя никаких гарантий, которые бы подразумевали прямое участие США в войне в случае нового вторжения России. Судя по поступающим сигналам, он не готов давать хотя бы гарантии поддержки европейским войскам, если те зайдут на территорию Украины. Тем более что против такого варианта категорически выступает Москва.

То есть Зеленский готов принять гарантии безопасности от США, но выводить ради них войска из Донбасса не хочет.

Логику Киева кратко можно описать так: партнеры утверждают, что армия РФ и так захватит всю Донецкую область; но при нынешних темпах наступления эту задачу придется решать минимум год. А что если за этот год Россия развалится и рухнет под гнетом санкций и потерь или просто истощится и не сможет дальше наступать, застряв где-нибудь под Краматорском? Или же Москва будет вынуждена объявить мобилизацию и в РФ начнется бунт. Ну а если россияне и захватят всю Донецкую область (а точнее, руины её городов и сел), тогда заключим перемирие по линии фронта и объявим это победой. Но ничего без боя России отдавать не будем, потому что это капитуляция и политическая смерть для любого руководителя, кто подпишет подобные соглашения.



Эту логику поддерживает Европа, где до сих пор популярно убеждение о том, что чем дольше идет война в Украине, тем лучше, поскольку у Путина не будет сил напасть на европейские страны. О сомнительности этого убеждения мы писали в отдельном материале.

Правда, в связи с нарастанием противоречий с США эти ожидания могут измениться, хотя пока являются господствующими и из-за них европейцы продолжают финансировать Украину.

Киев может поменять свою позицию и согласиться выйти из Донбасса только при нескольких условиях.

В случае крайне жесткого давления - не словесного, а действенного - со стороны Трампа. Если Европа решит, что в условиях противостояния с Трампом нужно срочно примириться с РФ, и окажет давление на Киев, угрожая в противном случае прекратить финансирование и прочую поддержку. Если обрушится фронт. Если обрушится тыл из-за тотального блэкаута.

На данный момент ни одно из этих условий не наступило, хотя постоянно и циркулируют слухи о жестком давлении Трампа на Зеленского. Однако судя по поведению последнего, никаких серьезных угроз он не получает.

Для сравнения можно привести пример марта прошлого года, когда менее чем за неделю после прекращения американской поддержки Зеленский радикально поменял свою позицию и согласился на остановку войны по линии фронта, хотя ранее называл это капитуляцией и требовал выхода на границы 1991 года - как сейчас называет капитуляцией вывод войск из Донбасса.

Но стоит отметить, что с таким подходом в украинской элите согласны далеко не все. Критика в его адрес звучит непублично, но на фоне тяжелейших проблем в энергетике громче, чем раньше. Отголоски таких настроений пробиваются уже и в западных СМИ.

Главные аргументы критиков следующие: если дожидаться обвала фронта или общенационального блэкаута, то условия мира существенно ухудшатся. Война на истощение чревата тем, что Украина истощится гораздо быстрее России, что может иметь фатальные последствия для государственности. Кроме того, если россияне смогут дойти до границ Донецкой области, нет никаких гарантий, что они согласятся завершить войну по линии фронта, а не выдвинут новые территориальные требования. Для Украины продолжение войны при любом сценарии означает очень большие людские жертвы, разрушение всё новых городов и сел, огромный ущерб экономике. А если РФ вдруг столкнется с какими-то серьезными проблемами, она может прибегнуть к использованию в Украине ядерного оружия, что превратит значительную часть страны в непригодную на сотни лет для проживания территорию. А если в конфликт вступят страны НАТО, то это обернется мировой ядерной войной и катастрофой для всего человечества. Поэтому пока фронт держится, есть смысл заключить мир на тех условиях, которые предлагает Трамп – то есть отдать Москве Донецкую область. И постараться получить за это от США максимум того, что они могут дать.



Пока такая точка зрения в украинском руководстве не является доминирующей. Однако поведение Трампа и Европы, ситуация на фронте и в тылу в любой момент может поменять этот баланс.