В последние несколько месяцев на фоне усилий Дональда Трампа по прекращению огонь в Украине из ЕС регулярно раздаются заявления о том, что скорое окончание войны европейцам не выгодно. Наоборот, в их интересах, чтобы война затянулась как можно дольше, истощая Россию. Ведь если война закончится, то РФ сразу нападет на Европу. А пока она идет, у России нет сил нападать на ЕС и у Европы появляется время, чтобы подготовиться к боевым действиям.

Например, вчера о том, что перемирие в Украине означает угрозу нападения на ЕС, сказал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.



Эти заявления уже вызывают негативную реакцию в Украине: из них следует, что европейцы заинтересованы в том, чтобы мясорубка, в которой гибнут тысячи украинцев, продолжалась как можно дольше.

Однако, судя по тому что подобные утверждения появляются регулярно, среди европейских политиков и чиновников есть немало тех, кто видит в них логику. Но верна ли эта логика и действительно ли Россия готовится нападать на Европу по своей инициативе?

Сама Москва, как известно, отрицает планы нападения, но естественно, это мало кого успокаивает в Европе, так как все помнят, что РФ отрицала и планы нападения на Украину накануне февраля 2022 года.

Но между вторжением в Украину и возможным вторжением в Европу существенная разница. Накануне 24 февраля 2022 года Кремль не понимал своих реальных возможностей и напал на Украину, будучи уверенным в быстрой победе. Этот расчет оказался ошибочным, и большой вопрос, начал бы Владимир Путин вторжение, знай, как все обернется.

Сейчас представление о своих военных возможностях у Кремля вполне четкое. И эти возможности позволяют Вооруженным силам РФ лишь медленно продвигаться в Украине, которая гораздо меньше по численности населения, слабее экономически и значительно уступает России в ракетной и авиационной компоненте. При таких вводных грезить войной с НАТО вряд ли возможно.



Война с Альянсом при использовании обычного оружия рано или поздно закончилась бы неизбежным разгромом России вследствие несопоставимости потенциалов: человеческого, экономического и военного. Даже если РФ выдержит первый удар и война затянется, превратившись в противостояние на истощение вроде нынешней войны в Украины, это будет проигрышная стратегия для России, так как она истощится быстрее противника.

Естественно, расстановка сил будет иной, если Россия станет воевать с НАТО не сама, а вместе, например, с Китаем. Но этот вариант пока близок к полуфантастическим сценариям и к тому же с большой долей вероятности приведет к глобальной ядерной войне (о факторе ядерного оружия подробнее чуть ниже).



Аргумент, что США и многие страны НАТО побоятся вступать в войну, если Россия нападет на Прибалтику, ни на чем не основан. Даже Трамп никогда не ставил под сомнение обязательства НАТО по защите своих союзников. К тому же в этой войне Америка и ее союзники сходу будут иметь явное преимущество. Также сомнителен и аргумент, что жители Запада не хотят воевать, а потому не окажут россиянам сопротивления. Население стран НАТО составляет почти миллиард человек. Если всего лишь 2-3% из них возьмут в руки оружие, то это превысит весь мобилизационный потенциал РФ.

Возможно, многочисленные статьи в западных СМИ о том, как плохо обстоят дела с армиями НАТО, не отражают реальное состояние дел и являются результатом освоения пиар-бюджетов лоббистами увеличения военных расходов.



Собственно, то, что победить в войне с НАТО обычным оружием Россия не может, прямо признают и руководители РФ. Например, Дмитрий Медведев. Он заявил, что в случае войны с Альянсом Россия не будет, как в Украине, воевать обычным оружием, а сразу применит ядерное. О том, что Россия в войне с любым крупным противником, будь то НАТО или Китай, планирует делать упор на использование ядерного оружия, свидетельствуют и утечки в СМИ о российской военной доктрине.

Но ядерная война НАТО и России обернется для сторон взаимным уничтожением.

То есть выигрышных вариантов в случае войны с Европой, почти все государства которой являются членами НАТО, для России нет. Впрочем, нет их и для Европы - с учетом ядерного потенциала РФ.



Именно поэтому НАТО и не посылает свои войска в Украину, опасаясь даже сбивать российские ракеты над украинской территорией, не говоря уже о том, чтобы самим наносить удары по РФ.

Поменяется ли ситуация, если США вдруг выйдут из НАТО или же дадут понять, что отзывают свои гарантии безопасности по 5-й статье?

Поменяется очень сильно. Однако не в том смысле, что Россия в таком случае начнет поход на Берлин или бросок к Ла-Маншу. В войне обычным оружием РФ вряд ли добьется успеха, даже если европейские армии будут воевать сами без поддержки США. Совместный потенциал ЕС и Великобритании превосходит российский и в войне на истощение в формате украинской Россия потерпит поражение.



Перемена будет в другом – касательно ядерного оружия. Его применение Россией в войне с НАТО, пока там находятся США, будет означать почти гарантированное взаимное уничтожение, и победителей в этой войне не будет. Но если ядерная война начнется между РФ и Европой, то победитель в ней будет - это Россия, чей ядерный арсенал многократно превосходит французский и британский. Британия и Франция могут нанести серьезный ущерб России, но полностью ее не уничтожат. А Россия может уничтожить Европу полностью.

Поэтому без ядерного зонтика США Европа будет вынуждена искать новую защиту, что кардинально изменит всю мировую геополитику. Но, повторимся, для этого нападать России на Европу не нужно. Сама по себе угроза ядерной войны может существенно поменять стратегический курс Европы.

Естественно, сильно все поменяется, если НАТО и ЕС вообще распадутся на враждующие группы государств или внутри них начнутся хаос, анархия и гражданская война.



Но все эти варианты являются сугубо гипотетическими. Трамп уже подтвердил, что США из НАТО выходить не собираются, хотя он наверняка и попытается надавить на европейцев, чтобы те платили за американский ядерный зонтик. Поэтому он будет гарантировать и защиту от РФ, если только европейцы вдруг не нападут на Россию сами (что по описанным выше причинам не предвидится).



И пока сохраняется статус-кво, нападение России на Европу вряд ли возможно после завершения войны в Украине. Тем более если война закончится путем перемирия по линии фронта с сохранением ВСУ как мощной боевой силы, что заставит Россию постоянно держать огромную армию на украинской границе.

Правда, риск войны возникнет, если в Украину без согласия России и без одобрения Совбеза ООН, где у РФ право вето, введут европейских миротворцев. Впрочем, как раз из-за этого риска вероятность их ввода оценивается как небольшая.



А вот как раз продолжение войны в Украине и создает угрозу, что она может перекинуться на Европу. Это возможно в случае, если европейские страны предпримут некие действия военного или экономического характера, которые Россия воспримет как угрожающие ей поражением в войне. Например, ввод войск в Украину, поставки дальнобойных ракет Taurus, блокирование Балтийского моря для российского судоходства и массовый арест танкеров теневого флота. Все это Россия может посчитать объявлением войны. Причем если эти действия будут предприняты европейцами без согласования с Вашингтоном, то большой вопрос, поддержат ли США в войне с РФ своих европейских союзников, что, как писалось выше, может привести к тяжелым для Европы последствиям с учетом разницы в ядерном потенциале.



Поэтому прекращение войны в Украине не приблизит войну России с Европой, а, наоборот, резко снизит риски ее начала. Особенно если после завершения войны начнут восстанавливаться экономические и прочие отношения между РФ и ЕС.