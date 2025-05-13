Перемирие в Украине позволит России накопить оружие, чтобы "напасть на Европу".

Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Он сослался на данные разведок стран ЕС, по которым "Россия может быть готова напасть на нас к 2030 году". Некоторые считают, что это может произойти еще раньше, в течение ближайших трех лет.

"Экономика России перешла на военные рельсы и производит много оружия. В то же время, и это еще более важно, просто вернуть экономику в прежнее состояние уже невозможно. Поэтому, если в Украине будет установлен мир или перемирие, Россия продолжит производить и накапливать такое количество оружия, которое в конечном итоге позволит ей начать новую агрессию", - заявил Кубилюс.

На уточняющий вопрос, приблизит ли долгосрочное перемирие в Украине войну России с ЕС, еврокомиссар ответил утвердительно: "На практике оказывается, что так оно и есть".

При этом он добавил, что "установление мира в Украине очень важно, и мы поддерживаем его всеми силами, но в то же время мы должны быть реалистами".

Напомним, это не первое заявление из ЕС о том, что европейцам не выгодно быстрое завершение войны в Украине.

Ранее в Украине вызвали возмущения слова главы немецкой разведки Бруно Каля, что Европе выгодно затягивание войны в Украине до 2030 года.

Его позицию поддержали министры обороны трех прибалтийских стран (сам еврокомиссар Кубилюс из Литвы).