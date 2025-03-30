Война в Украине должна продолжаться, чтобы Россия не начала угрожать Эстонии и Литве. Министры обороны этих стран выступают против прекращения огня в Украине.

Об этом пишет The Financial Times.

Министры заявляют, что остановка войны в Украине "резко усилит угрозу безопасности стран Балтии, поскольку Россия продолжит реализацию планов по перевооружению и передислокации войск на северо-восточный фланг НАТО".

"Мы все понимаем, что когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это означает, что уровень угрозы также значительно возрастет очень быстро", - сказал газете министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он добавил, что в случае остановки войны из 600 000 российских военнослужащих, которые в настоящее время находятся в Украине, 300 000, вероятно, будут передислоцированы на другие направления.

Его литовская коллега Довиле Шакалиене выступила с аналогичными замечаниями.

"Россия будет использовать это время после прекращения огня для ускорения своего военного потенциала. У них уже есть огромная, обученная на поле боя армия, которая станет еще больше", - заявила она.

Народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал статью Financial Times.

"Еще раз: достаточно играть роль спасателей Европы. У вас есть НАТО, армии, ресурсы – так что вперед, защищайте себя. Нам нужно спасать себя. Кончать это. Чтобы восстановить экономику, усилить армию и сделать Украину настолько сильной, чтобы никто не смел даже подумать о новом нападении. Мы уже заплатили свою цену. Хватит. Украина должна войти в стратегическую оборону, укрепить экономику и построить мощный ВПК. А Европа, если боится российской агрессии, пусть воюет. У некоторых в Европе есть такое мнение. Трамп – не навсегда. Через 3,5 года изберут нового президента США. А пока – пусть украинцы сдерживают эту орду. Все класс. Только что от нас останется через 3,5 года?", - написал Гончаренко.

Ранее в Украине вызвали возмущения слова главы немецкой разведки Бруно Каля, что война в Украине должна продлиться до 2030 года, чтобы дать Европе время на перевооружение.