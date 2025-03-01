Страны Балтии "очень недовольны" тем, что их не позвали на завтрашний саммит европейских лидеров в Лондон по вопросам ситуации в Украине.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Также ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского.

По данным издания, у премьер-министра Британии Кира Стармера будет телефонный разговор с лидерами балтийских государств, однако непосредственного участия стран не будет.

Источник, осведомленный о ситуации, предупредил, что Москва с интересом заметит, что Латвия, Литва и Эстония "были исключены".

"Мы действительно очень недовольны отказом пригласить лидеров Балтии", - сказал источник.

Три страны Балтии, расположенные на восточном фланге НАТО с Россией, имеют одни из самых высоких расходов на оборону в НАТО в процентном отношении к ВВП.

"Они также, относительно своего небольшого размера, являются одними из крупнейших сторонников Украины, предоставляя оружие и финансируя помощь украинским вооруженным силам в отражении вторжения России, и на протяжении многих лет являются самыми громкими голосами в Европе, поднимающими тревогу об угрозе, исходящей от президента России Владимира Путина", - пишет издание.

Напомним, Турция повторит предложение о проведении мирных переговоров между Украиной и Россией на воскресном саммите европейских лидеров в Лондоне.

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