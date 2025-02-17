США могут пойти на сокращение своего военного присутствия в Европе, однако полностью из НАТО не выйдут.

Об этом заявил агентству Bloomberg итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, возглавлявший в прошлом месяце Военный комитет НАТО.

Он объяснил стремление Вашингтона вывести войска переключением приоритетов США на Индо-Тихоокеанский регион.

"Я не думаю, что из Европы будет вывезено большое количество американцев", — считает адмирал.

Между тем главный обозреватель по международным вопросам газеты Financial Times Гидеон Рахман допустил, что Дональд Трамп может вывести войска НАТО из стран Балтии. По его данным, Владимир Путин требует от главы Белого дома вывода военных Альянса с еще большей территории Европы.

"Путин хочет, чтобы войска НАТО были выведены со всей территории бывшей советской империи. Европейские чиновники полагают, что Трамп, вероятно, согласится на вывод американских войск из стран Балтии, а возможно, и дальше на запад", - написал Рахман в своей колонке.

Напомним, о том, что Трамп может вывести войска из Восточной Европы в рамках договоренностей с Путиным, мы предполагали ещё в январе.

А сегодня эксперты спрогнозировали, как могут выглядеть военные гарантии безопасности для Украины и России в случае мирного урегулирования конфликта.