Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг публикацию американской газеты The Wall Street Journal, в которой со ссылкой на него заявлялось, что американские войска могут ввести в Украину, если Владимир Путин не согласится на мирный план.

Об этом он написал в Х.

"Как я всегда говорил: американские военные не должны находиться в зонах конфликтов, если этого не требуют наши интересы и безопасность. А эта война только между Россией и Украиной", - заявилл Вэнс, перепостив сообщение пользователя соцсети, в котором тот обвинил издание The Wall Street Journal в грубом искажении слов Вэнса.

Затем Вэнс еще раз прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, выступив с ещё более резкими обвинениями в адрес газеты.

"Тот факт, что WSJ исказила мои слова таким образом, как они это сделали для этой статьи, абсурден, но не удивителен, учитывая, что они потратили годы на то, чтобы добиваться, чтобы больше американских сыновей и дочерей в военной форме отправлялись за границу без всякой необходимости", – заявил Вэнс.

Мы приводили упомянутую публикацию издания.