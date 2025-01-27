Мирный процесс по Украине начнется в апреле-мае.

Об этом написал обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Селви. Издание считается близким к президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Ожидается, что в апреле-мае будет установлен стол мирных переговоров, который положит конец российско-украинской войне", - сообщил Селви.

Он добавил, что сейчас создается дорожная карта.

"Во-первых, будет объявлено о прекращении огня. Затем санкции против России будут пересмотрены", - спрогнозировал журналист.

При этом, по его информации, "не представляется возможным в короткие сроки принять решение об оккупированных территориях" Украины (то есть они останутся под российским контролем).

Селви отметил, что и Дональд Трамп, и Владимир Путин хотят мира, поэтому у Владимира Зеленского, "чья американская поддержка была прекращена, нет никакой возможности уйти из-за стола".

Откуда у журналиста эта информация, он не раскрыл.

Между тем в центре по борьбе с дезинформацией при СНБО заявили, что утечки в зарубежных СМИ о сроках начала переговоров по Украине "не соответствуют действительности".

По словам главы центра Андрея Коваленко, "будет целая плеяда публикаций в СМИ с датами завершения войны, месяцами, когда начнутся переговоры и прочим". Но "на данный момент информация, фигурирующая в медиа разных стран, совершенно не соответствует действительности".

Следует отметить, что утечек о "мирных планах" в последние дни становится все больше. Одну из них активно обсуждают в Украине. Согласно ей, режим прекращения огня тоже начнется в конце апреля.