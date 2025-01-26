Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на "100-дневный мирный план Трампа", о котором писала "Страна".

По его словам, в действительности такого плана не существует.

"Никаких "мирных планов за 100 дней" не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют россияне", - заявил Ермак.

Напомним, в последние дни в политических и дипломатических кругах Украины распространяется якобы подготовленный командой Трампа "мирный план", который предусматривает завершение войны за 100 дней к 9 мая 2025 года. Как мы отмечали, подлинность его не подтверждена, хотя некоторые его части совпадают с уже озвученными Трампом и Келлогом тезисами.

Также о том, что Трамп поручил Келлогу завершить войну за 100 дней писали западные СМИ.

Война в Украине идет 1068-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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