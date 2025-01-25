На фоне многочисленных заявлений нового президента США Дональда Трампа о намерении прекратить российско-украинский вооружённый конфликт британская газета The Times описывает четыре возможных сценария окончания войны в Украине.

В своей статье издание пишет, что Украина в настоящее время "стоит на коленях", хотя и "ещё не сломлена".

"На поле боя картина ещё никогда не была такой мрачной. В 2024 году российские войска захватили в шесть раз больше украинской территории, чем в 2023 году", – говорится в статье.

The Times предлагает "не принимать во внимание маловероятные сценарии, связанные с внезапной смертью российского лидера Владимира Путина или волшебным украинским контрнаступлением". И выделяет четыре "реалистичных исхода войны".

Первый сценарий – поражение Украины. Это может произойти, если Россия решит продолжить войну, а Киев будет лишён поддержки Вашингтона. Издание считает, что "Трамп будет опасаться допустить такой катастрофический исход".

Второй сценарий – "плохой мир", когда в отсутствие должной поддержки США Украина "из слабой позиции" подпишет мирное соглашение с РФ, что приведёт к разделению страны и установлению марионеточного правительства в Киеве.

Третий сценарий – прекращение огня по линии фронта, как часть переходной фазы, ведущей к окончательному урегулированию, мирному соглашению и реальному завершению войны.

"Это может привести к региональной стабильности и выживанию Украины с ограниченной безопасностью и экономическими гарантиями", – говорится в статье о третьем варианте. При этом "само по себе прекращение боевых действий просто заморозило бы войну вдоль существующих линий соприкосновения, позволив Москве снова начать боевые действия снова в удобное для себя время".

Издание напоминает, что новый госсекретарь США Марко Рубио выступает за долгосрочное соглашение.

Четвертый сценарий - предполагающий урегулирование, при котором Киев будет "в позиции силы".

Согласно такому варианту, США "наделят Украину полномочиями, чтобы она могла участвовать в мирных переговорах с позиции силы".

"Усиление Украины" означает введение Трампом санкций против России и обещание поддержать Украину оружием и деньгами, если Россия решит уклониться от мирных переговоров либо будет в них "участвовать недобросовестно".

Но даже в этом варианте маловероятно, что территориальные завоевания россиян будут сведены на нет.

The Times акцентирует, что реальную победу или поражение Украины в конечном итоге будут определять не территориальные вопросы, а то, в чьей сфере влияния окажется страна после того, как прозвучит последний выстрел.

Ранее "Страна" рассматривала три сценария развития российско-украинского конфликта на 2025 год.

Также издание Financial Times публиковало пять сценариев для Украины при Трампе.