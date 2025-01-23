Президент США Дональд Трамп использует "кнут и пряник" и для Киева, и для Москвы, чтобы закончить войну. Так пишет британская газета The Times.

"Ни Украина, ни Россия не намерены сдаваться после столь колоссальных потерь, только потому что в Белом доме появился новый человек. Трампу придется искусно применять "кнут и пряник", чтобы добиться мира", - пишет издание.

Говоря о "кнуте" для России, газета обсуждает вторичные санкции против стран, которые торгуют с РФ - включая Индию и Китай, а также угрозы США "наводнить мировые рынки природным газом и нефтью из США, чтобы обрушить доходы России (и Ирана) от экспорта энергоносителей".

При этом Россия, хоть и остается уязвимой к экономической войне, "масштабы этой уязвимости неясны", пишет The Times.

В Киеве от Трампа хотят новых поставок оружия, однако в обмен на это США, скорее всего, потребуют расширить призыв на мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

"Для президента Зеленского это будет пересечение красной линии", поскольку уклонение от призыва и так "становится массовым, так как усталость от войны берет верх". "Расширение призыва может стать политически губительным (для Зеленского - Ред.)", - пишет Times.

"Горькая пилюля" от Трампа для Украины будет состоять в территориальных уступках.

"Для Украины это может означать фактическую (хотя не юридическую) потерю пятой части своей территории - горькую пилюлю, которую, возможно, подсластит западная гарантия безопасности остальной части страны", - сообщает издание и предполагает, что это может быть "развертывание в Украине американских и европейских сил" (хотя Трамп никогда не подтверждал планов отправить войска США в Украину, а СМИ писали, что он против этого - Ред.).

Газета полагает, что Путин такой вариант "может представить как победу благодаря аннексированным территориям".

Ранее Трамп заявил, что если не удастся заключить соглашение по Украине в ближайшее время, США введут новые санкции против РФ.