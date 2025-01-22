Владимир Зеленский снова высказался против снижения возраста мобилизации.

Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше людей без оружия?" – сказал Зеленский.

"В то время как официальные лица в Вашингтоне и Киеве начинают разрабатывать детали того, как они могут посадить Путина за стол переговоров и как должна выглядеть структура соглашения, четко проступает разногласие о готовности Украины мобилизовать дополнительные войска. Официальные лица из США и другие западные союзники призывают Украину снизить призывной возраст, в то время как Зеленский настаивает на том, что оружие и ракеты нужны больше, чем больше солдат", - комментирует его позицию агентство.

Напомним, незадолго до ухода старой администрации в Белом доме заявили, что Украине "в конечном счете предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет".

Между тем нардеп Дмитрий Разумков считает, что мобилизационный возраст уже снизили: норма закона об ужесточении мобилизации, касающаяся базовой общевойсковой подготовки, позволит мобилизовать 18-летних студентов, которые пройдут ее во время учебы, а затем будут отчислены.