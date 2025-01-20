Норма закона об ужесточении мобилизации, касающаяся базовой общевойсковой подготовки, позволит мобилизовать 18-летних студентов, которые пройдут ее во время учебы, а затем будут отчислены.

Об этом в интервью Ютуб-проекту "Фабрика новостей" заявил народный депутат Дмитрий Разумков.

"Со следующего года будут проходить базовую общевойсковую подготовку в вузах на первом курсе, и после этого, например, если человека отчислят, его в 19 лет или в 18 с половиной мобилизуют", - сказал нардеп.

Также он обратил внимание на то, что Владимир Зеленский четвертый месяц не подписывает принятый парламентом закон, по которому запрещается мобилизация мужчин 18-25 лет, которые были признаны ограничено пригодными еще до войны. Поэтому Разумков заявил, что мобилизация с 18 лет частично проходит уже сейчас и без законодательного снижения возраста призыва: в армию забирают ограниченно годных 18-25-летних мужчин. По его словам, норму о мобилизации таких граждан хотели убрать при голосовании за закон об ужесточении мобилизации, но ее все же продавили.

Он добавил, что президент "соврал или не знает", когда отверг призывы США снизить возраст мобилизации.

Однако в СНБО отрицают заявление Разумкова.

"Мобилизация у нас с 25 лет. Поэтому мобилизация 18-летних студентов после БОВП невозможна в принципе", - сказал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В сети опубликован фрагмент закона, в котором написано, что "не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку… или базовую военную службу".

Ранее в Минобороны заявляли, что курс базовой общевойсковой подготовки студентов будет длиться 300 академических часов. Из них 90 часов уйдут на теорию, а 210 часов - на практику.

Также в ведомстве подтвердили, что студентов, не сдавших базовую военную подготовку, могут отчислить из вуза.