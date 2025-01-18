В Минобороны Украины подтвердили, что студентов, не сдавших базовую военную подготовку, могут отчислить из вуза.

Об этом заявил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

По словам Мельника, базовая военная подготовка необходима всем.

"Хочу подчеркнуть, что базовая военная подготовка является обязательной для всех. И если студенты по каким-то принципам не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях", - сказал Мельник.

Напомним, на днях замглавы Ровенской ОВА Сергей Подолин заявил, что студентов мужского пола будут отчислять из вузов за отказ от прохождения базовой военной подготовки.

Об этом сообщил замглавы Ровенской ОВА Сергей Подолин.

"Этот предмет станет таким, как и остальные предметы. Отказ студентов-мужчин от прохождения практической части, если есть такие студенты, которые пригодны к военной службе, является основанием для их отчисления из высших учебных заведений", - отметил Подолин.

Ранее в Минобороны заявляли, что курс базовой общевойсковой подготовки студентов будет длиться 300 академических часов. Из них 90 часов уйдут на теорию, а 210 часов - на практику.

С 1 сентября 2025 года в Украине, согласно закону об ужесточении мобилизации, приняли решение о введении обязательной базовой общевойсковой подготовки в вузах. Она будет представлять собой отдельную учебную дисциплину, а женщины будут изучать ее добровольно.