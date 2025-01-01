С 1 сентября 2025 года в Украине, согласно закону об ужесточении мобилизации, вводится базовая общевойсковая подготовка в вузах. Она будет представлять собой отдельную учебную дисциплину.

Соответствующий указ №895 был размещен на сайте президента.

В данный момент начался процесс включения предмета в учебные планы высших учебных заведений всех форм собственности.

Также стало известно, что тем гражданам, кто пройдет такую подготовку во время обучения, не нужно будет осуществлять базовую военную службу. Отмечается, что женщины будут изучать ее исключительно добровольно.

В результате такой военной подготовки учащиеся получат военно-учетную специальность. А без прохождения базовой военной службы или подготовки с 1 сентября 2026 года будет невозможно устроиться на работу на государственную службу, в частности, в Национальную полицию, прокуратуру, органы местного самоуправления, а также любые другие органы власти.

О том, что обязательную базовую военную подготовку введут для студентов вузов с 2025 года, в ноябре говорил замминистра образования Михаил Винницкий.

Напомним, Владимир Зеленский вчера подписал указ о том, что не достигшие 25 лет военнообязанные и прошедшие базовую общевоенную подготовку или базовую военную службу принимаются на службу в резерве с их согласия.