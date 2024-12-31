Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от службы в Вооружённых силах гражданским лицам, вернувшимся из российского плена.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Напомним, 20 ноября парламент принял соответствующий законопроект – его поддержали 304 депутата.

Вступившим в силу законом также упрощается порядок предоставления отсрочки военнообязанным украинцам, чьи близкие родственники пропали без вести в ходе российско-украинского вооружённого конфликта.

Также на сайте президента появился указ о том, что военнообязанные, не достигшие 25 лет и прошедшие базовую общевоенную подготовку или базовую военную службу, принимаются на службу в резерве с их согласия.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о приоритетном праве выплат по "еВосстановлению" для переселенцев.

Война в Украине продолжается 1042-й день. Последние новости с главными событиями 31 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.