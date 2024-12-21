Украина переживает последствия мощной атаки на госреестры Минюста.

"Страна" уже подробно писала об этой атаке, в результате которой в один момент стали недоступными большинство электронных реестров, в том числе, демографический, актов гражданского состояния, юридических лиц и физлиц-предпринимателей, прав не недвижимое имущество и др. Но долгое время информации, в том числе, официальной, было крайне мало. Только спустя почти сутки с момента атаки пошли заявления на этот счет и разъяснения, что делать дальше.

На сегодня украинцы не могут совершить сделки по продаже жилья или бизнеса, переоформить авто, зарегистрировать брак или новорожденного ребенка.

Но это далеко не полный список. Фактически сейчас невозможно получить загранпаспорт, а также оформить отсрочку от мобилизации, что поставило под вопрос бронирование людей за предприятиями, в том числе, стратегическими.

При этом все еще непонятно, что будет дальше. Власти обещают восстановить работу реестров в течение двух недель, и заверяют, что никакой утечки данных не произошло. Но украинцев уже пугают страшилками о том, что могут быть разного рода "сюрпризы", к примеру, "путаница" в данных, когда, к примеру, вашу собственность "перепишут" на других людей.

Разбирались, что стало понятно на второй день после атаки на госреестры Минюста.

Поставили на стоп все сделки, но можно оформить завещание

Еще днем, 19 декабря многие украинцы столкнулись с проблемами при получении услуг, связанных с доступом к госреестрам. К примеру, руководитель общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич рассказал нам, что не смог переоформить авто, а глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец - о том, что не удалось оформить арест на имущество в рамках дела, которое ведут юристы компании. "В ЦНАПе сказали, что реестр "завис" и предложили подождать. Но мы так и не дождались, и вынуждены были уйти ни с чем", - говорит Кравец.

Также перестали работать электронные сервисы "Дии". В начале "Дия" заявила, что проблема возникла якобы из-за "обновления госреестров". И только позже Минюст подтвердил мощную кибератаку, назвав ее самой масштабной за последнее время. Именно по этой причине была остановлена работа реестров, которые находятся в ведении министерства юстиции. Как заявила глава этого ведомства Стефанишина, для восстановления реестров гражданских прав, юридических лиц и физлиц-предпринимателей и реестра недвижимого имущества потребуется две недели. Но, как сказал нам владелец одного из киевских нотариальных бюро, их предупредили, что самом деле этот процесс может занять и месяц. Этот же срок назвал и эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Начались проблемы и в других секторах, напрямую с Минюстом не связанных.

В частности, стало недоступным оформление отсрочки через реестр Резерв+ (хотя его курирует Миобороны, а не Минюст). Также банки остановили бизнесу и людям некоторые операции, прежде всего речь идет об открытии счетов и выдаче кредитов (открытии кредитных лимитов). Банкиры пояснили, что для таких действий требуются выписки из реестров, к которым из-за взлома закрыт доступ.

Кроме того, МВД заявило, что не сможет вести перерегистрацию авто. Сервисные центры приостановили оказание услуг, связанных с изменением владельца по договору купли-продажи, по договору дарения, мены, по наследству, лизингу, биржевой сделке и др.

Только во второй половине дня 20 декабря Минюст пояснил нотариусам, как работать в новых условиях. В разъяснениях, в частности, говорится, что регистрация ведомостей о завещаниях, изменений к ним, а также договорах наследства осуществляется без использования Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра с последующим внесением в них соотвествующих ведомостей. Определенный законодательством срок внесения данных продлевается на подтвержденное предприятием Национальные информационные системы время, пока реестры не будут полностью восстановлены.

Также граждане могут обращаться к нотариусам за услугами, не связанными с проверкой данных, которые содержаться в реестрах:

Удостоверением завещания и доверенности;

Выдачей дубликатов нотариальных документов;

Засвидетельствованием правильности копий (фотокопий) документов и выписок из них;

Заверением правильности переводов документов на иностранные языки;

Заверением достоверности подписи на документах, в том числе, на согласии на выезд ребенка за границу в сопровождении одного из родителей и т.п

То есть, как видно из этого перечня, украинцам доступны лишь "мелкие" нотариальные услуги.

Принимают документы, но не выдают паспорта

Интересная ситуация с загранпаспортами.

Они "привязаны" к Государственному демографическому реестру, поэтому, очевидно, что по оформлению новых паспортов также могут быть сложности.

Но на самом деле проблемы с загранпаспортами и ID-картам начались еще до атаки на реестры Минюста.

На сайте "Паспортного сервиса" ДП "Документы" еще 12 декабря появилось уведомление о том, что с 13 декабря с 16.30 начнутся плановые технические работы по обслуживанию оборудования, обеспечивающего работу Единого государственного демографического реестра. И в связи с этим оформление заграничных паспортов и ID-карт и выдача уже готовых документов с 16.00 13 декабря производится не будут.

В "Паспортном сервисе" назвали срок возобновления предоставления этих услуг - 16 декабря. Но отметили, что о возобновлении работы проинформируют дополнительно.

Впрочем, ни 16 декабря, ни в последующие дни никакой "отмашки" по документам так и не появилось. Сейчас на официальном сайте "Паспортного сервиса" все еще висит уведомление о "плановых технических работах" (никаких упоминаний об атаке на реестры нет).

"Возможно, уже на момент начала "регламентных работ" уже были зафиксированы попытки какого-то вмешательства, и по этой причине работу ограничили", - допустил эксперт по телекоммуникациям Роман Химич.

Мы попытались записаться в электронную очередь на подачу документов на загранпаспорт или ID-карту. Сама запись открыта в онлайн-режиме. Но к примеру, в подразделение на улице Бажана в Киеве уже нельзя записаться - система не предлагает доступных дат и времени. Указано, что на данный момент все места в электронной очереди заняты. Но в подразделение на проспекте Степана Бандеры удалось записаться на ближайший понедельник (было свободно более десяти мест).

То есть, податься на оформление документов можно, хотя места в очереди быстро уходят. До восстановления нормальной работы реестров, скорее всего, сформируются большие массивы уже поданных документов и немалый отложенный спрос. Что чревато ажиотажем и увеличением сроков изготовления паспортов, даже после того, как демографический реестр полностью восстановят.

Для граждан это означает, что многие фактически становятся невыездными на какое-то время. Речь идет об украинцах, у которых закончился или подходит к концу срок действия старого загранпаспорта.

"Фора для ТЦК"

Есть нюансы также по бронированию военнообязанных.

20 декабря замминистра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что после атаки на госреестры Минюста временно остановлено и получение отсрочек от мобилизации через "Резерв плюс".

При этом сервисы Минобороны, по ее словам, работают без сбоев.

"Электронные рапорты и военно-учетные документы остаются доступными. Но сейчас есть большое количество запросов в очереди, поэтому ожидание документа в Резерв+ может длиться немного больше, чем обычно. Единственное временное ограничение - из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерства юстиции Украины мы вынуждены были приостановить получение отсрочек через Резерв+", - сказала Черногоренко. При этом все уже оформленные отсрочки, по ее словам, остаются действительными и корректно отображаются в Резерв+.

Фактическую остановку бронирования военнообязанных нам подтвердил глава концерна "Ярослав" Александр Барсук. "Бронировать людей уже нельзя. Мы успели и уже сделали брони, но теперь все остановилось", — говорит он.

Представители бизнеса говорят, что им обещают разблокировать оформление брони за неделю. Правда, по этому поводу у предпринимателей есть сомнения.

"Не уверен, что за неделю все восстановят. Тут все как по заказу произошло. Сначала долгое время брони не оформляли, потом запустили "по упрощенной форме", но успели далеко не все, так как сложился огромный отложенный спрос. Теперь снова "временная" остановка. Но, понятно, что если я своего водителя не забронирую сегодня, завтра ему могут вручить повестку. Истории о том, что "вот-вот должны забронировать" представителей ТЦК вряд ли сильно впечатлят. Военкомы неожиданно получили фору. Сколько сотрудников мобилизируют, прежде чем я смогу оформлять брони, - вопрос открытый. Возможно, к тому времени, как все возобновят, уже и бронировать будет некого", — говорит нам руководитель одного из столичных предприятий.

"Не время для цифры"

Между тем, в экспертных кругах продолжают обсуждать как такая мощная атака, положившая большинство ключевых госреестров, вообще стала возможной, и какие у нее будут последствия.

В СБУ заявили, что за атакой на реестры Минюста может стоять хакерская групировка ГРУ России.

"Основная версия, которую рассматривает СБУ, заключается в том, что за этой кибератакой стоят спецслужбы СБУ, в частности, хакерская группировка ГРУ Генштаба РФ", - сказал и.о руководителя департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев.

Отметим, что почти год назад хакеры группировки SandWorm, считающейся подразделением ГУР РФ, атаковали крупного украинского мобильного оператора "Киевстар".

"Но по той атаке до сих пор нет общедоступных результатов расследования, и остается много вопросов. К примеру, зачем вообще ее осуществили, ведь значимых военно-политических последствий, которые могли бы быть выгодными России, так и не последовало. Зато сам "Киевстар", а через него и материнская компания Veon сильно упали в цене, что в свете последних данных о том, что на Veon и "Киевстар" претендует некий пул иностранных инвесторов, а украинские власти им, якобы, всячески содействуют, вызывает вопросы. Непонятно также, была ли та атака организована с участием внутренних сотрудников "Киевстара", о чем говорили в СБУ, или нет (на этом настаивали в самом "Киевстаре"). Нет также никаких публичных данных по другим кибератакам - к примеру, на "Дию" незадолго до полномасштабного вторжения или, еще ранее, на систему электронного здоровья e-Helsy. Пока нет таких результатов расследований и не названы и не наказаны лица, допустившие кибератаки, остается вопрос - может ли государство в принципе обеспечить защиту данных. Нам, фактически безальтернативно, дали "государство в "смартфоне", хотя никто точно не понимает, как оно работает и насколько защищена вся система. Разговоры о том, что резервы "дырявые", есть "косяки" в конфигурациях и т.д - это чисто догадки и результаты, полученные опытным путем (не секрет, что и ранее в работе резервов случались сбои). Но никто не знает, что происходит на самом деле. Но уже сам факт того, что с начала войны государство закрывало на какое-то время доступ к реестрам, говорит о том, что уязвимости есть, и тогда их опасались. При этом, судя по всему, ставку сделали не на формирование параллельной "бумажной" системы, а на усиление "цифры". К чему это привело, мы сейчас можем наблюдать", - говорит нам источник на рынке телекоммуникаций.

Главный вопрос - что будет с реестрами дальше. По рынку уже гуляют "страшилки" об утечке информации, волне мошенничеств и "путанице" в данных, когда, к примеру, вашу квартиру или бизнес могут "переписать" на кого-то другого. И затем все придется восстанавливать, возможно, через суды.

В СБУ заявили, что идет расследование, поэтому там не смогли опровергнуть информацию о возможной утечке данных из госреестров. В то же время Стефанишина, ссылаясь на Госслужбу спецсвязи, говорит, что утечка данных не подтверждается. Впрочем, российские паблики уже публикуют страницы, якобы, слитой из реестров, информации. Фейк это или нет - пока неясно.

"Может быть что угодно, и утечка информации (иначе - зачем организовывать кибератаку), и "путаница" в данных (кроме краткосрочной дестабилизации функций государства до восстановления работы реестров). Для россиян информация из реестров может быть интересна в том числе, в разрезе оборота прав собственности, который у нас, как известно, во многом, непубличный даже у публичных персон. Эти данные могут быть использованы как для шантажа, разработок "нужных" лиц, так и для различных информационных кампаний, "разоблачений" и "расследований" в отношении не только известных украинских политиков и топ-чиновников, но и военных. Цель таких информкампаний очевидна - внести дополнительный раскол в украинское общество и настроить против Украины и помощи ей западное общество", - подытожил Роман Химич.