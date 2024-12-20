В Украине легли все реестры Министерства юстиции.

"Страна" уже писала, что еще вчера вечером российские хакеры заявили об атаке цифровых баз данных Министерства юстиции Украины и выложили скрины информации из них. А сам Минюст сообщил о масштабном сбое в работе госреестров, которые не будут работать как минимум до конца суток. Но уже сегодня с утра стало понятно: эта проблема надолго.

Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина подтвердила кибератаку на госреестры. Она пишет, что это самая масштабная атака за последнее время.

"Приостановлена ​​работа единых и государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции", - пишет Стефанишина.

По ее словам, для восстановления первых трех реестров (гражданских прав, юридических и физлиц-предпринимателей, а также реестра недвижимого имущества) потребуется две недели.

"На самом деле нас предупредили, что процесс может занять и месяц", - сказал нам владелец нотариального бюро в Киеве.

Между тем большая часть сделок, которые не успели оформить, уже парализована.

"Невозможно продать и купить квартиру, наложить или снять арест с имущества, оформить наследство, жениться, развестись, записать новорожденного ребенка, зарегистрировать или закрыть бизнес. Все остановилось", - говорит столичный юрист и риелтор Ирина Луханина.

Приостановили часть своих операций и украинские банки.

Разбирались, что произошло с госреестрами и что это значит для людей и бизнеса.

"Реестры были дырявыми, а сейчас все посыпалось"

Глава адвокатского объединения "Кравец и парнтеры" Ростислав Кравец говорит, что еще вчера днем им не удалось оформить арест на имущество.

"В ЦПАУ сказали, что реестр временно не работает, завис. И предложили подождать. Мы ждали, но ничего так и не заработало, поэтому попросту ушли ни с чем. И только потом узнал о масштабной атаке на госреестры Минюста", - рассказал нам Кравец.

Он также добавил, что "итог его не удивил, так как о рисках масштабной диджитализации в экспертном сообществе предупреждали уже давно, как и о слабой защищенности госреестров.

"Удивляет реакция, точнее ее отсутствие. Фактически кроме Стафанишиной об этом никто не говорит. Нет заявлений от киберполиции, Минцифры, СБУ. Это наводит на мысль, что атака могла идти по сценарию "Киевстара", то есть с вовлечением внутренних участников и глобальным заходом в систему", — считает Кравец.

"В чате риелторов пишут, что ничего не работает: реестры недвижимого и движимого имущества, отягощений - все висит. Сделки не проводятся второй день. Ходят слухи, что могла быть атака через сотрудников Минюста. О том, что реестры дырявые, говорили уже давно, правда, затем пытались усилить защиту, в частности, поставили промежуточный сервер. Но, как видно, это не помогло", — рассказал нам партнер инвестиционно-финансовой компании в пригороде столицы, в структуру которой входит строительный бизнес.

Кравец добавил, что Минюст периодически "убирал баги".

"Например, давно уже не было случаев несанкционированных вмешательств в систему, скажем, чтобы с объекта убрали кредитные отягощения или переоформили объект на других людей. Но уязвимости все равно оставались", - говорит Кравец.

По словам Ирины Луханиной, реестр недвижимости и так работал "через раз".

"Постоянно зависал, закрывали время от времени на регламентные работы", - говорит она.

Понятно, что на самом деле уровень защиты реестров не является полной гарантией того, что их не взломают. Но все же, по мнению экспертов, "есть корреляция с масштабами".

"Остановились сделки по всей стране"

Сейчас, по словам экспертов, "ситуация катастрофическая, так как остановились практически все сделки по всей стране".

"Нельзя открыть или закрыть бизнес, ничего продать или купить, даже жениться нельзя. На последние 10 дней года традиционного приходится огромное количество сделок: люди стараются решить дела до Нового года. Поэтому, по моему мнению, время для атаки было выбрано не случайно", — отметила Луханина.

Владелец нотариального бюро в Киеве говорит, что пока они так и не дождались внутренних разъяснений от Минюста, как работать в условии заблокированных реестров.

"Мы можем делать, например, доверенности, особенно если человеку нужно срочно ехать за границу, и, скажем, вывезти ребенка. У этой доверенности будет свой номер, который затем нужно внести в госреестр. Но хотели бы получить разъяснения, каким образом затем все это будет синхронизироваться - нужно вручную вносить или автоматически подтянется. В общем, нотариусы, если честно, в шоке", — говорит нам владелец нотариального бюро.

Из-за кибератаки на госреестры и взлома баз данных украинские банки тоже свернули некоторые свои операции. Прежде всего речь идет об открытии счетов и выдаче кредитов (открытии кредитного лимита) бизнесу. Банкиры объясняют, что при таких действиях требуются выписки из реестров, к которым из-за взлома сейчас закрыт доступ.

"Обязательно нужна выписка из ЕГРПОУ (Единого госреестра предприятий и организаций Украины - Ред.), документы, подтверждающие полномочия директора, и другая отчетность на текущую дату. Это требуется от бизнеса для открытия счета или выделения кредита, это же нужно и для нотариально заверяемых сделок. К этим данным сейчас не добраться, а банки, конечно, правила нарушать не будут. Поэтому просто ждут восстановления доступа к реестрам, остановили операции. Ничего не делаем", — рассказали "Стране" в одном из банков.

Базовый список документов для бизнеса для банковских операций стандартный. Например, в списке государственного "Сенс Банка" это в том числе:

выписка из ЕГРПОУ (ее формирует сотрудник банка);

список распорядителей;

выписки из реестра плательщика налога на добавленную стоимость, действующего на дату открытия счета (если юридическое лицо является плательщиком НДС).

копия выписки из реестра неприбыльных учреждений и организаций, заверенная сотрудником банка и пр.

В случае с простыми людьми (физлицами) проблемы возникают с нотариально заверяемыми сделками — например, при выдаче кредита с передачей в залог, скажем, недвижимости, транспортных средств. Для этого нужен доступ к Реестру прав на недвижимое или другое имущество.

В связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров сервисные центры МВД с 20 декабря 2024 также были вынуждены приостановить предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанных со сменой владельца:

по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦПАУ и через "Дию";

по договору дарения, мены, по наследству;

по договору лизинга, биржевой сделке;

выбраковка.

Что значит атака на госреестры?

Ирина Луханина говорит, что ситуация повлияет на всех участников процесса.

"Государство под конец года недополучит немалые суммы. По сделкам с недвижимостью с учетом новой ставки военного сбора со второй-третьей продажи это 11-23% налогов. Люди, хотя и жаловались на поборы, но платили, сделки шли", — говорит Луханина.

По ее словам, в теории сейчас можно провести подготовительные работы для оформления сделки и заключить предварительный договор.

"Но мы не сможем проверить, кто реально прописан, нет ли ареста, взысканий на имущество, претензий со стороны налоговой. Это риски для покупателей", - говорит Луханина.

По ее словам, в "интересной" ситуации сейчас покупатели недвижимости по программе "еОселя".

"Там деньги сразу заходят на счет продавца, могут перечислить еще до оформления сделки. То есть кредит на тебе уже висит, а прав собственности еще нет. Люди нервничают", — говорит Луханина.

По ее словам, нельзя также открыть и закрыть ФЛП. То есть даже если бизнес уже фактически не работает, вам все равно будут насчитывать налоги.

"Нельзя оформить сделки по коммерческим объектам, земле, там могут быть большие финансовые риски у продавцов и покупателей (тем более что растет курс доллара, на который обычно ориентируются стороны - Ред.)", — говорит Луханина.

"Уже со вчерашнего дня идут отказы по регистрации и перерегистрации транспортных средств. В сервисных центрах МВД говорят, что придется подождать 2-3 недели", — отметил руководитель общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич.

Он также сказал, что бизнес не может предоставить выписки из реестров, а это одно из условий для участия в тендерах по госзакупкам.

"Риски большого хаоса с имуществом"

Но больше всего людей и бизнес пугают даже не столько сорванные сделки, сколько то, как будет идти процесс восстановления реестров и что они там в итоге увидят.

Не окажется ли так, что в обновленных реестрах у вас уже не будет имущества, — вот главная страшилка, которую обсуждают в соцсетях.

"Пошли слухи, что реестры не только положены, но в них возможно искажение информации. Вы представляете, что будет в случае реализации такого сценария по всей стране? У меня имущество может исчезнуть, а у вас - появиться. И как потом все упорядочить, если в войну многие потеряли документы? Да и власти в последнее время заявляли, что в бумаге нет особой нужды, ведь есть цифра", — говорит руководитель общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич.

Понятно, что имущественные права в теории можно восстановить (если есть соответствующие документы). Но, как показывает предыдущий опыт рейдерских атак на бизнес (которые шли в том числе с вовлечением госреестров), на это может понадобиться масса времени, и не исключено, что отбивать активы придется через суд.

Правда, официально в Минюсте заявили, что утечки данных их госреестров нет.