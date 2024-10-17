Хакеры украли телеграм-бот приложения "Резерв+", которое Министерство обороны пометило как официальное, и разослали через него вредоносную программу, которая украла информацию пользователей.

Об этом пишет эксперт по кибербезопасности Константин Корсун и подтверждает Государственная служба спецсвязи.

В сообщении от официального бота говорилось, что "для корректного внесения изменений в реестр" Оберег людям нужно скачать специальную программу. По факту это ПО ворует с телефона всю возможную информацию и самоудаляется, а человек даже не знает, что это произошло.

Корсун намекает, что это сделали российские государственные хакеры, которые специализируется на похищении информации из украинских органов власти.

Замминистра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что у Резерва+ нет ботов или страниц в Телеграме.

Однако Госслужба спецсвязи подтвердила, что ссылки на этот бот "были опубликованы ранее, в частности, на официальных страницах государственных органов", но сейчас "ведут на злонамеренную учетную запись", через которую зафиксировано распространение вредоносных программ.

Напомним, в феврале сайт Верховной Рады атаковали хакеры после публикации сообщения о планах депутатов запретить Telegram в Украине.

А в июле десятки телеграм-каналов Украины и России были взломаны, и в них появились однотипные сообщения против президента Владимира Зеленского.