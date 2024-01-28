Координационный штаб по обращению с военнопленными при Главном управлении разведки Украины сообщил о хакерской атаке на свои ресурсы.

Об этом сказано в посте ведомства на Фейсбуке.

"Сегодня зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы Координационного штаба по обращению с военнопленными. Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падении самолета ИЛ-76 несет для него угрозу", - предположили в штабе.

Также в публикации говорится, что с целью безопасности на время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам.

"Несмотря на все преграды, Координационный штаб продолжает работу над возвращением наших граждан из российского плена", - сказано в посте.

Напомним, 25 января "Нафтогаз" заявил о масштабной кибератаке на свои дата-центры. Тогда не работали сайты и колл-центры компании, в том числе "Газсети".

В тот же день в ВСУ сообщили о российских кибератаках на государственный и коммерческий сектор Украины, в том числе на ресурсы Минобороны. Вредоносное программное обеспечение распространялось взломщиками через электронные письма якобы от имени ГСЧС и Госспецсвязи.