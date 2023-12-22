Хакерская атака, которая произошла 12 декабря, разрушила около 40% инфраструктуры "Киевстара".

Об этом сообщил президент компании Александр Комаров, передает NV.

По его словам, когда оператор потерял контроль над своей сетью, хакеры "сделали достаточно много плохого".

"Наибольший удар был по виртуальному слою сети. Было уничтожено много серверов, было затерто множество данных. База данных клиентов была полностью стерта. Это не профили клиентов, это внутренние профили, помогающие системе", – рассказал Комаров.

По его оценке, у хакеров были определенные цели, первая из которых - разрушить инфраструктуру как можно сильнее и "посеять хаос".

Напомним, что 12 декабря "Киевстар" подвергся мощной хакерской атаке. Произошел масштабный сбой сети и мобильной связи, который удалось устранить 15 декабря.

Сбой также отразился на работе некоторых банкоматов и платежных терминалов, работающих от интернета "Киевстар".

21 декабря в "Киевстар" сообщили, что сделают следующий месяц бесплатным для всех абонентов.

Также мы писали о том, что абонентам "Киевстара" посоветовали сменить все пароли из-за риска утечки данных.