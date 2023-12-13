Почему возникли проблемы с банкоматами и платёжными терминалами после сбоя в "Киевстаре"?

Платёжный терминал в магазине, терминал самообслуживания или банкомат не могут работать, если не будет связи между этими аппаратами и банком-владельцем.

Как проходит карточный платёж, когда человек платит за товар в магазине? Владелец терминала (банк-эквайер) считывает карту и передаёт сигнал о том, что покупатель хочет провести оплату, скажем, на 200 грн, в банк, который эту карту выпустил - где открыт счёт. Чтобы подтвердить, что на счету есть 200 грн, и чтобы их списать в оплату. Может быть карта выпущена у владельца терминала (например, и карточка Приватбанка и терминал Приватбанка), и тогда сверка данных происходит быстрее. А может быть и чуть дольше, если пластик выпустило какое-то другое финучреждение (банк-эмитент) - тогда два банка сличают информацию о владельце счёта (банк-эквайер и банк-эмитент) и проводят списания средств.

Для того, чтобы все стороны, обслуживающие казалось бы простую операцию в магазине, обменялись банковской информацией друг с другом посредством устройства (платёжного терминала) и нужна связь. Она может быть мобильной, как в случае с "Киевстаром", а может быть и стационарной - через местного интернет-оператора. Но связь в любом случае должна быть, иначе провести карточный расчёт не получится.

Поэтому банкоматы и терминалы массово перестали работать после сбоя Киевстара (в том случае, когда связь с банком осуществлялась через этого оператора).

После прошлогодних атак РФ на украинскую энергетику по требованию НБУ банки создали сеть дежурных отделений, работающих во время отключений электроэнергии. Они оборудованы не только генераторами, но и резервными каналами связи. Если "ляжет", скажем, сеть "Киевстара", они смогут быстро переключиться, на другого оператора. Но таких отделений немногим более 2,3 тысяч из 5,1 тысяч.

Что касается платёжных терминалов в магазинах, аптеках, АЗС и прочих точках, там операторов связи выбирают сами торговцы. И у них крайне редко есть резервный канал связи.

Обычно это только один оператор, и если его сеть перестаёт работать - покупатели не могут заплатить картой, нужно иметь наличные.

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