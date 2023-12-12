Восстановление мобильной сети "Киевстар" после аварийного отключения может занять до недели.

Об этом сообщили сотрудники мобильного оператора журналистам издания "Корреспондент".

По их словам, последствия хакерской атаки на "Киевстар" оказались гораздо хуже, чем предполагалось.

По их словам, хакеры "убили" не только Кору - главный пункт управления всей сетью оператора, но и удалили конфигурации на транзитных базовых станциях (главные узлы, от каждого из которых работают несколько ретрансляционных станций). К примеру, в Киевской области находится ориентировочно 1500 базовых станций, из них 150-200 - это транзитные.

"Если придётся их переключать вручную, а не дистанционно, то это может занять минимум неделю времени. Ремонтные бригады уже разъехались на несколько таких объектов. Но мы надеемся, что удастся скоро "поднять" Кору, поэтому связь может появиться где-то в течение суток, и то только точечно", - рассказал один из инженеров "Киевстар".

Ранее гендиректор компании сообщил, что из-за кибератаки на "Киевстар" была частично разрушена его IT-инфраструктура.

Также мы сообщали, что мобильные операторы Vodafone и Lifecell предупредили о трудностях в работе после падения "Киевстара".