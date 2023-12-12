Связь "Киевстара" может быть восстановлена в лучшем случае через сутки.

Так считает эксперт по радиотехнологиям Сергей Флеш.

"Информации для открытого распространения нет. Всем сотрудникам категорически запрещено что-либо говорить о событиях. Я прекрасно понимаю руководство "Киевстар". Почему сроки восстановление работы оператора такие большие. По своему опыту работы у оператора знаю, что если произошло уничтожение данных на сетевых элементах, то восстановление производится из бэкапов (архивов) на серверах. Если уничтожены и они, тогда достаются аварийные архивы, порой даже на "магнитных лентах" или "низкоскоростных" носителях информации. Восстановление с таких носителей чисто физически требует много времени. Поэтому я назвал период сутки с момента начала работ. Положительный прогноз завтра утро. В худшем случае завтра вечер", - написал специалист в своем телеграм-канале.

Он добавил, что произошедший сбой по масштабам огромен: такого не было нигде и никогда за всю историю мобильной связи, и не только в Украине.

При этом эксперт уверен, что из-за кибератаки банки не лягут и другая связь не пострадает. А операторы просто испытывают перегрузку от наплыва новых пользователей.

Терминалы пополнения, самообслуживания и платежные терминалы в магазинах могут не работать, если в них стояли карты "Киевстара".

"Данный сбой это хороший урок нашим военным - только на гражданские системы связи армия не должна опираться", - написал Флеш.

Тем временем военные и НБУ заявляют, что кибератака на "Киевстар" не повлияла на их работу.

"Для обычных гражданских, возможно, есть какие-то неудобства. Для военнослужащих - не имеет никакого значения", - заверил спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.

В Нацбанке сообщили, что в штатном режиме работают система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт, внутренняя компьютерная сеть и горячая линия.

Напомним, с утра министр инфраструктуры говорил, что связь восстановят через несколько часов. Хотя гендиректор "Киевстара" отметил, что в настоящее время не установлены окончательные сроки восстановления сервисов.

Ранее мы писали, что из-за атаки на "Киевстар" не работает часть терминалов и банкоматов "Приватбанка" и Ощадбанка.