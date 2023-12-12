Главное управление разведки (ГУР) Минобороны заявило, что накануне кибератаки на "Киевстар" его специалисты взломали Федеральную налоговую службу РФ.

Ведомство опубликовало скриншоты, свидетельствующие о том, что со вчерашнего дня районные управления ФНС, в частности, по Санкт-Петербургу, заявляли о "временной недоступности телефонов межрайонных инспекций". Также о проблемах в работе информировали филиалы в Саратовской, Московской, Челябинской областях и многих других регионах России.

Кроме того, была атакована российская ИТ-компания Office.ed-it, обслуживающая ФНС РФ.

ГУР утверждает, что "фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры" российской налоговой, а весь интернет-трафик налоговых данных России оказался в руках украинской разведки. По ее данным, россияне четвертый день не могут возобновить работу своей налоговой.

Между тем налоговая служба РФ опровергла информацию о взломе ее сервисов - все они работают штатно.

"Информация о взломе налоговой системы России не соответствует действительности... все сервисы ФНС России, официальный сайт и другие каналы взаимодействия как с другими ведомствами, так и с налогоплательщиками работают в штатном режиме. Распространяемая информация об уничтожении данных, захвате трафика не соответствует действительности", - говорится в сообщении службы.

Ранее гендиректор "Киевстара" сообщил, что из-за кибератаки на мобильного оператора была частично разрушена его IT-инфраструктура. Устроившие эту кибератаку стремились нанести максимально возможный вред оператору. По его словам, специалисты компании не имеют доступа к системам, так как весь периметр, который защищает специальная директория, полностью разрушен.

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