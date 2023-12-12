В ГУР сообщили, что взломали Федеральную налоговую службу РФ. Она не работает четвертый день
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны заявило, что накануне кибератаки на "Киевстар" его специалисты взломали Федеральную налоговую службу РФ.
Ведомство опубликовало скриншоты, свидетельствующие о том, что со вчерашнего дня районные управления ФНС, в частности, по Санкт-Петербургу, заявляли о "временной недоступности телефонов межрайонных инспекций". Также о проблемах в работе информировали филиалы в Саратовской, Московской, Челябинской областях и многих других регионах России.
Кроме того, была атакована российская ИТ-компания Office.ed-it, обслуживающая ФНС РФ.
ГУР утверждает, что "фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры" российской налоговой, а весь интернет-трафик налоговых данных России оказался в руках украинской разведки. По ее данным, россияне четвертый день не могут возобновить работу своей налоговой.
Между тем налоговая служба РФ опровергла информацию о взломе ее сервисов - все они работают штатно.
"Информация о взломе налоговой системы России не соответствует действительности... все сервисы ФНС России, официальный сайт и другие каналы взаимодействия как с другими ведомствами, так и с налогоплательщиками работают в штатном режиме. Распространяемая информация об уничтожении данных, захвате трафика не соответствует действительности", - говорится в сообщении службы.
Ранее гендиректор "Киевстара" сообщил, что из-за кибератаки на мобильного оператора была частично разрушена его IT-инфраструктура. Устроившие эту кибератаку стремились нанести максимально возможный вред оператору. По его словам, специалисты компании не имеют доступа к системам, так как весь периметр, который защищает специальная директория, полностью разрушен.
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