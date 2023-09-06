Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявляет, что за вирусом Infamous Chisel, который взламывает Android-смартфоны украинских военных, стоит ГРУ РФ.

Об этом сообщает Министерство Вооружённых Сил Великобритании на своей странице в "Х" (бывший Твиттер).

Организация вместе с партнёрами из США, Австралии, Канады и Новой Зеландии подготовила детальный не публичный отчёт о работе вредоносного ПО, которое в начале августа обнаружило СБУ.

Вирус обеспечивает несанкционированный доступ к скомпрометированным устройствам и предназначен для сканирования файлов, отслеживания обмена данными и периодического похищения конфиденциальной информации.

Сообщается, что с самого начала открытого вторжения РФ в феврале 2022 года Украина столкнулась с "беспрецедентным шквалом кибератак", но "успешно защитила себя и укрепила свою общую цифровую устойчивость".

Напомним, Великобритания в июне объявила, что выделит на нужды кибербезопасности Украины дополнительно 25 млн фунтов.

Ранее британская разведка предупредила украинских военных с Android-телефонами о новом вирусе, запущенном РФ.

Как мы сообьщали, Украина начала переговоры с Великобританией о предоставлении гарантий безопасности.