Британская разведка предупреждает украинских военных со смартфонами на Android, что РФ запустила вирус с целью кражи военной информации.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

По данным Национального центра кибербезопасности Британии (NCSC), вирусное ПО Infamous Chisel, которое запустили российские хакеры, связанные с главным разведывательным управлением РФ, обеспечивает постоянный доступ к скомпрометированным Android-устройствам, а также их обработку и фильтрацию.

Сюда входят и приложения для нацеливания, используемые украинскими военными.

"Infamous Chisel, скорее всего, использовался с целью кражи конфиденциальной военной информации. Эта деятельность демонстрирует продолжающееся использование Россией кибервозможностей для поддержки вторжения в Украину", - говорится в отчете.

Напомним, в начале августа СБУ заявляла о попытке РФ проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.