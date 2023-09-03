Хакеры из группы LockBit, якобы имеющие связи с Россией, разместили в сети тысячи страниц с совершенно секретной информацией о военных и разведывательных объектах Великобритании.

Об этом пишет издание Mirror.

В публикации говорится, что утечка данных включает информацию, которая может быть использована злоумышленниками для попыток проникновения на такие объекты, как база атомных подводных лодок HMNB Clyde, лаборатория химического оружия Porton Down и центр правительственной связи.

Кроме того, по данным издания, группа LockBit украла информацию о тюрьмах строгого режима и о военных объектах, играющих важную роль в киберзащите Великобритании. Отмечается, что атакованы базы данных компании Zaun, которая специализируется на производстве ограждений для объектов строгого режима.

Напомним, недавно телеканал CNN сообщал, что российские хакеры пытались украсть секретные данные из планшетов бойцов ВСУ.

Также в разведке США заявили, что хакеры из России взламывают веб-камеры кафе, чтобы отслеживать колонны войск.

А весной российские хакеры попытались взломать сайт НАТО и оборонных ведомств стран Восточной Европы.