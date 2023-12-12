Во вторник, 12 декабря, по всей Украине произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар". Это повлекло за собой неполадки в работе банкоматов и терминалов. В некоторых городах сообщили о сбое в работе оповещения о воздушной тревоге.

Собрали, что известно о сбое на данный момент.

С утра пропала связь и интернет

О масштабном сбое в работе мобильного оператора с утра сообщили пользователи. В соцсетях они писали, что не работает связь и интернет от "Киевстара", а также не открывается сайт компании.

Также с утра, по данным СМИ, в офисе "Киевстара" были обыски, а саму компанию ранее призывали национализировать из-за наличия среди ее бенифициаров российского олигарха Михаила Фридмана. Более того, по данным СМИ, осенью суд арестовал 100% акций мобильного оператора, который Фридман и другие совладельцы из РФ контролируют через нидерландскую компанию VEON Ltd. Правда, в "Киевстаре" тогда заверили, что не получали уведомлений об аресте.

Вскоре в "Киевстаре" подтвердили техническую проблему (но не обыски) и сообщили, что в результате сбоя у части абонентов могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет.

Пользователям посоветовали перейти в национальный роуминг, чтобы быть со связью. Но оказалось, что это не помогает и связи все равно нет.

Хакерская атака

Позже в компании заявили, что причиной сбоя стала мощная хакерская атака РФ.

"Утром 12 декабря сеть связи Киевстара стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет", - сообщили в пресс-службе компании.

Оператор обратился за помощью к правоохранителям и профильным госслужбам. Они работали в офисе компании.

"Киевстар" заявил, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы. Абонентам, которые были без связи, пообещали предоставить компенсацию.

Гендиректор оператора Александр Комаров сообщил, что сроки восстановления сервисов окончательно непонятны, и возложил ответственность за хакерскую атаку на РФ.

Он также заявил, что IТ-инфраструктура "Киевстара" была частично разрушена в результате хакерской атаки. По его словам, ее восстановление займет немало времени.

Говорит, это первая такая сильная атака хакеров за всю историю мобильной связи Украины.

СБУ уже открыла уголовное производство. Подозревается деятельность российских спецслужб.

Проблемы с Vodafone

Днем украинцы сообщили о проблемах с работой еще одного оператора - Vodafone.

Они писали, что перестало работать мобильное приложение. Сайт тормозит.

Появились проблемы и с оплатой услуг. Абоненты сообщали, что пополняют счет (некоторые сразу на год), деньги с карты списывает, а на счет они не приходят. Пропадают бонусы.

Vodafone заявил, что у них наблюдается всплеск активности из-за падения сети "Киевстара", и система не выдержала.



Проблемы с банкоматами и терминалами

Также появились сообщения о перебоях в работе некоторых банкоматов и терминалов. которые зависели от интернета "Киевстара".

Пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга сообщил, что у Приватбанка на мобильной связи "Киевстара" обслуживается около:

• 30% — платежных терминалов, в которых люди рассчитываются картой за покупки в магазинах, аптеках, АЗС и пр.;

• 10% — терминалов самообслуживания, в которых пополняют счета и совершают платежи;

• 5% — банкоматов.

Они не смогут обслуживать платежи до восстановления мобильной связи оператора. При этом Серга заверил, что аппараты автоматически заработают после решения технических проблем у "Киевстара". Дополнительных работ и вмешательства Приватбанка не потребуется.

До решения проблем с мобильной связью украинцам посоветовали иметь для расчетов наличные.

Монобанк сегодня заявил, что подвергся массированной DDoS атаке. Однако она была отбита.

Работа Ощадбанка также была нарушена из-за падения связи "Киевстара".

В госбанке сообщили, что не работают их некоторые банкоматы, POS-терминалы и информативно-платежные терминалы.

Сбой в работе сирен воздушной тревоги

В Сумах горсовет сообщил, что из-за падения сети "Киевстара" не работает оповещение о тревоге. Уведомление о тревоге временно осуществляли работники патрульной полиции и ГСЧС.

В Борисполе Киевской области тоже перестала работать система оповещения о воздушной тревоге.

Причина не была указана. Временно информировали о воздушной тревоге экипажи полиции с громкоговорителями.