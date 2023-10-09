Суд арестовал 100% акций мобильного оператора "Киевстар", который российский олигарх Михаил Фридман и другие совладельцы из РФ контролируют через нидерландскую компанию VEON Ltd.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Также суд арестовал принадлежащие "Киевстару" доли в ООО "Хелси Украина", которая ведет данные о декларациях украинцев с семейными врачами.

Мобильный оператор "Киевстар" уже выпустил заявление, что работает в обычном режиме, и сообщил, что не получал никаких официальных сообщений от украинских органов власти и судов.

Ранее СБУ заявила, что в Украине арестованы активы российского олигарха Михаила Фридмана, которому принадлежит "Киевстар". Вместе с его активами под арест попала собственность еще двух российских олигархов: Петра Авена и Андрея Косогова — бывших совладельцев национализированного этим летом "Сенс-банка". Всего арестовано активов более чем на 17 млрд грн.

Сегодня российские СМИ со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену, написали, что Фридман покинул Великобританию, где против него ввели санкции, и переезжает в Израиль. Однако в настоящий момент олигарх находится в Москве.