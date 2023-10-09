Российский олигарх Михаил Фридман покинул Великобританию, где против него ввели санкции, и переехал в Израиль. Однако в настоящий момент олигарх находится в Москве.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену.

Информацию о пребывании Фридмана в столице РФ подтвердили в "Альфа-групп", совладельцем которой является олигарх, и сказали, что "бизнесмен планирует посещать Россию регулярно".

"С учетом того, что в Израиле сейчас начинается полномасштабная война, и потому вряд ли Фридман планирует обустроиться там на ПМЖ, эта новость, судя по всему, означает, что олигарх, потеряв надежду снять с себя западные санкции, решил вернуться в Россию и далее заниматься бизнесом преимущественно там. Ранее Фридман считался одним из самых прозападных российских олигархов, прилагавших немалые усилия для интеграции в западный бизнес-мир", - комментирует новость Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в середине сентября сообщалось, что Британия закрыла дело на российского олигарха Михаила Фридмана. Его подозревали в уклонении от санкций и отмывании денег при выдаче кредита.

А в начале того же месяца СБУ предъявила олигарху подозрения в финансировании войны, утверждая, что он вложил 2 млрд рублей в военные заводы РФ.

В августе Фридману объявили подозрение в выведении средств из "Альфа-Банка Украина" (до его национализации) на сумму около 700 млн гривен.

Незадолго до этого против Фридмана ввели санкции США. Он включен в SDN-список, означающий наиболее жесткие ограничения.

Недавно в Украине арестовали все активы трех российских олигархов более чем на 17 млрд грн: Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова - бывших совладельцев национализированного этим летом "Сенс-банка".