Российскому олигарху Михаилу Фридману огласили подозрение.

Об этом сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах.

"Тема - выведение средств из Альфа-Банка Украина (до того как он недавно был национализирован. Сумма - около 700 млн гривен", — говорит источник.

Информацию, что российскому олигарху Михаилу Фридману вручили подозрение, подтвердил руководитель Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

"Для вывода средств использовалось несколько схем: выплата роялти за использование торговых знаков и выплата средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорными компаниями. Подозрение по этому делу уже получили девять человек, а на активы друга Путина, общей стоимостью свыше 14,4 млрд грн, наложены аресты", — написал Рубель на своей странице в Facebook.

Также подробности сообщает Бюро экономической безопасности.

Его подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму около 100 млн гривен в долларах и евро, а также уклонении от уплаты налогов должностными лицами бывшего Альфа-банка на 18 млн грн.

Также, по данным следствия, до и во время войны Фридман с компаньонами осуществляли фиктивные сделки для отмывания и вывода из Украины активов на еще более 1 млрд гривен, чтобы избежать их ареста или конфискации.

В начале июня были арестованы 738 объектов недвижимости: квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома, которые находятся в собственности банка.

Напомним, что ранее активы российского олигарха Фридмана в Украине были арестованы. Мы анализировали, что после этого ждет "Альфа-банк"?

Также после этого Нацбанк сообщил о завершении сделки по национализации бывшего "Альфа-банка".

В июле Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка" (бывший "Альфа-Банк Украина") 21 июля. Правительство приобрело акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.