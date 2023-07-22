Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор о купле-продаже 100% акций системно важного "Сенс банка" (бывшего "Альфа-банка"). Согласно документу банк переходит в собственность государства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Указанный шаг будет способствовать защите интересов вкладчиков банка и позволит избежать угроз финансовой стабильности в Украине", - заверили в Нацбанке.

Пресс-служба напомнила предысторию событий. 20 июля правление Национального банка Украины приняло решение о выводе с рынка системно важного "Сенс банка", согласно которому исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов ввела в банк временную администрацию.

Кабинет министров согласился с действиями НБУ, приняв постановление "Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка", и определил Министерство финансов Украины органом управления корпоративными правами по акциям "Сенс банка".

Согласно требованиям закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", фонд назначил руководителей банка. Их кандидатуры по представлению Министерства финансов были согласованы на должности Национальным банком Украины и приступают к исполнению своих обязанностей с момента прекращения фондом временной администрации. Председателем правления АО "Сенс банк" определен Дмитрий Кузьмин.

В январе первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что Нацбанк не видит признаков неплатежеспособности "Сенс банка" для его национализации.

Однако в начале июля СМИ узнали о планах властей все-таки национализировать "Сенс банк" в ближайшее время.