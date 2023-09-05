Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в причастности к финансированию войны против Украины российскому олигарху и уроженцу Львова Михаилу Фридману. В Украине ему принадлежал "Альфа-банк", впоследствии переименованный и национализированный.

О подозрении говорится в посте СБУ на Фейсбуке.

По данным службы, с начала полномасштабного вторжения Фридман влил около 2 млрд рублей в несколько российских военных заводов. Среди них Тульский патронный завод, производящий патроны, а также Уральский оптико-механический завод имени Яламова, где делают высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов.

Для финансирования этих проектов олигарх, как считают в СБУ, использует активы финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "Армия России". Продукция поставляется на передовую.

Кроме того, Фридмана подозревают в организации сбора материально-технической помощи для нужд россиян, воюющих в Украине. А страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья военных на фронте.

Наконец, российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе России мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

Это не первое дело на Фридмана в Украине. В августе ему объявили подозрение в выведении средств из "Альфа-Банка Украина" (до его национализации) на сумму около 700 млн гривен.

Незадолго до этого против Фридмана ввели санкции США.