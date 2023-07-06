Британские силовики в декабре прошлого года обыскали особняк российского олигарха Михаила Фридмана во Львове, после чего увезли его в наручниках на допрос.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Обыски были связаны с делом об отмывании денег и уклонении олигарха от санкций.

Спустя три недели после следственных действий у Фридмана сотрудники Нацагентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) продделали то же самое с управляющим домом Фридмана, литовцем Нериюсом Кускисом. При этом никаких обвинений предъявлено не было, работники агнтства изъяли документы и компьютеры. А позднее в NCA сообщили, что ордер на обыски был выдан с техническими ошибками.

При этом части домашнего персонала Фридмана заморозили счета, хотя эти люди не находятся под санкциями. В частности, счета заблокировали его домработнице Екатерине, которая родом из украинских Черновцов, и ее мужу. Счета заморозили без объяснения причин.

В декабре мы сообщали, что в Великобритании задержали Фридмана и сразу выпустили под залог. Там его подозревают в отмывании денег.

В марте стало известно, что Фридман и другой российский миллиардер Петр Авен готовы продать свои доли в "Альфа-банке" за 2,3 млрд долларов.

В апреле власти Британии сняли с Фридмана часть обвинений, сообщало Financial Times.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что у Фридмана в Украине могут конфисковать "Киевстар", "Сенс-банк" и бренд "Моршинская".