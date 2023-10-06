В Украине арестованы все активы трех российских олигархов более чем на 17 млрд грн: Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова — бывших совладельцев национализированного этим летом "Сенс-банка".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в своём телеграм-канале.

Олигархов обвиняют в финансировании вооруженной агрессии РФ.

Среди 20 заблокированных активов бизнесменов значатся финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, заводы минеральных вод.

Отметим, что указанные российские олигархи кроме прочего являются совладельцами предприятия по выпуску минеральной воды "Миргородская", а также компании мобильной связи "Киевстар".

Ранее СБУ объявила подозрение российскому олигарху и президенту "ЦСКА" Евгению Гинеру за снабжение патронами армии РФ. По данным следствия, его конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина с начала вторжения обеспечивает армию РФ патронами.

Мы также сообщали, что СБУ объявила подозрение олигарху Павлу Фуксу. В частности, по данным спецслужбы, он с 2018 года незаконно завладел активами украинских компаний на более чем 100 млрд гривен.