Кабинет министров Украины отложил создание реестра олигархов до окончания войны, как и рекомендовала Венецианская комиссия.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении, доступном на сайте правительства.

Согласно распоряжению правительства от 19 сентября, реестр будет создан через три месяца после отмены военного положения.

Ранее его планировали создать через три месяца после публикации вывода Венецианской комиссии.

Однако комиссия рекомендовала поставить имплементацию этого закона "на паузу" до окончания войны.

Напомним, в Минюсте рассказали, почему отложили формирование реестра олигархов.

Ранее Ермак рассказывал, почему в Украине до сих пор не создан реестр олигархов.

"Чтобы меня правильно поняли – мы поддерживаем и болеем за украинский крупный бизнес, он – достояние страны. Но когда бизнесгруппы стремятся к политическому влиянию, покупают депутатов, политические партии, влияют на судебную систему – это зло. Реестр будет обязательно, но сегодня есть и другие приоритеты, имеющие более жесткие временные рамки", — заявил Ермак.