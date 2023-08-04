Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение российскому олигарху и президенту футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гинеру.

Об этом сообщает пресс-центр украинской спецслужбы.

По данным следствия, его конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина с начала вторжения обеспечивает армию РФ патронами.

Как сообщается, у него есть большой бизнес в Украине. Через подконтрольных лиц Гинер является одним из бенефициаров шести украинских облэнерго, а также владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров.

Сейчас ВАКС рассматривает иск Минюста о национализации этих активов. По облэнерго сообщалось, что решение уже принято.

Ранее мы рассказывали, что в Украине объявили подозрение главе российского канала "RT" Антону Красовскому за призывы убивать украинских детей.

А весной Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому генералу, командовавшему захватом Харьковской области. Это командующий 11-го армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Рузинский.