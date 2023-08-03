Олигарху Константину Жеваго объявили подозрение по делу экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.

Как сообщает НАБУ, владельца группы "Финансы и кредит" подозревают в даче взятки Князеву и другим судьям Верховного суда для вынесения выгодного решения.

Жеваго находится во Франции, поэтому о подозрении ему сообщили в рамках международной правовой помощи.

По данным следствия, бывшие акционеры горно-обогатительного комбината, у которых в 2002 году Жеваго выкупил 40,19% акций, обратились в суд, чтобы оспорить сделку и вернуть себе акции.

Апелляционный суд вынес решение в их пользу, и Жеваго, чтобы не потерять актив, дал взятку судьям в 2,7 миллиона долларов.

НАБУ также публикует видеопереговоры о взятке.

Ранее руководство Полтавского горно-обогатительного комбината также получило подозрение в хищении почти 400 миллионов бюджетных гривен.

А Князев уже 2,5 месяца находится в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 75 миллионов гривен. Защита Князева просила заменить ему меру пресечения и снизить залог до 805 тысяч гривен, однако суд в этом им отказал.