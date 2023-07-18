Генпрокуратура объявила новое подозрение директору российского гостелеканала "RT" Антону Красовскому, который призывал "топить" и "жечь" украинских детей.

Новое дело открыто за его публичные призывы убивать украинских детей по статье публичные призывы к геноциду (ч. 2 ст. 442 УК Украины).

Напомним, в феврале его заочно приговорили к 5 годам лишения свободы за публичные призывы к геноциду и насильственному изменению или свержению конституционного строя.

Позже за свои слова он извинился, сказав: "Я всегда хотел быть лучше врага. Моя страна хотела быть лучше врага, и я дурак, смешал добро со злом и облажался, скурвился. Не знаю, можно ли меня простить. Я себя никогда не прощу".

При этом в Следкоме РФ не усмотрели преступления в словах Красовского.

Тем временем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

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