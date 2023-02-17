Российского телеведущего Красовского приговорили судом в Украине к пяти годам лишения свободы
Российский телеведущий Антон Красовский заочно приговорен судом в Украине к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.
Это максимальная санкция по инкриминируемым ему статьям - призывы к свержению конституционного строя или захвату власти и публичные призывы к геноциду.
"С февраля прошлого года он публично поддерживал полномасштабное вторжение России, оправдывал преступления рашистов и призывал к геноциду украинского народа", - говорится в сообщении.
Напомним, в октябре Антон Красовский призывал "топить" и "жечь" детей в Украине.
Позже за свои слова Красовский извинился, сказав: "Я всегда хотел быть лучше врага. Моя страна хотела быть лучше врага, и я дурак, смешал добро со злом и облажался, скурвился. Не знаю, можно ли меня простить. Я себя никогда не прощу".
Также мы писали, что следственный комитет России не усмотрел состава преступления в высказываниях журналиста Антона Красовского, призывавшего топить и жечь детей в Украине.
Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.
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