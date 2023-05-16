СБУ сообщила о подозрении подсанкционному олигарху Павлу Фуксу. Его подозревают в масштабных махинациях со стратегическими предприятиями и уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, по данным спецслужбы, он с 2018 года незаконно завладел активами украинских компаний на более чем 100 млрд гривен.

Согласно расследованию, холдинг Фукса подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках и за бесценок выкупал кредитные обязательства этих объектов.

"Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства", - сообщили в спецслужбе.

Для этой деятельности использовали более 100 аффилированных коммерческих структур.

На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования свыше 1600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы.

Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.

Напомним, накануне СБУ также объявила подозрение олигарху Дмитрию Фирташу и его топ-менеджменту по делу о закупках газа.