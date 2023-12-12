До решения проблем с мобильной связью "Киевстара" клиентам Приватбанка лучше иметь для расчетов наличные.

Пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга сообщил "Стране", что у Приватбанка на мобильной связи "Киевстара" обслуживается около:

30% - платежных терминалов, в которых люди рассчитываются картой за покупки в магазинах, аптеках, АЗС и пр.;

10% - терминалов самообслуживания, в которых пополняют счета и совершают платежи;

5% - банкоматов.

Они не смогут обслуживать платежи до восстановления мобильной связи оператора. При этом Серга заверил, что аппараты автоматически заработают после решения технических проблем у "Киевстара". Дополнительных работ и вмешательства Приватбанка не потребуется.

Также работа Ощадбанка нарушена из-за падения связи "Киевстара".

В госбанке сообщили, что не работают их некоторые банкоматы, POS-терминалы и информативно-платежные терминалы.

Ранее Монобанк заявил, что подвергся массированной DDoS атаке, которую уже отбили.

Кроме того, украинцы сообщают о проблемах с работой еще одного мобильного оператора - Vodafone.

Напомним, сегодня масштабный сбой в "Киевстаре". В компании мобильного оператора сообщили, что причиной стала хакерская атака.